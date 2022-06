Gira: Foo Fighters anuncian dos conciertos de homenaje a Taylor Hawkins en Londres y Los Ángeles

Foo Fighters han anunciado dos conciertos especiales el próximo mes de septiembre para homenajear y honrar la memoria de su batería Taylor Hawkins, que falleció el pasado mes de marzo en las horas previas a que la banda ofreciese un concierto en Bogotá, Colombia.

Bajo el nombre Taylor Hawkins Tribute Concerts y con el apoyo de la familia del músico, la banda liderada por Dave Grohl, acompañada por diversos artistas que quieren recordar y homenajear a su compañero y amigo, actuará en Londres (3 de septiembre en el estadio de Wembley) y Los Ángeles (27 de septiembre en el Kia Forum).

Durante el concierto, sonarán «las canciones de las que se enamoró y aquellas a las que dió vida», en dos noches emocionantes que su viuda, Alison, define así en un comunicado: «Mi más profundo agradecimiento y admiración a la comunidad global de Foo Fighters y a los fans de Taylor de todas partes por la cantidad de amor que todos y cada uno de vosotros habéis mostrado a nuestro querido Taylor. Vuestra amabilidad ha sido un consuelo de gran valor para mi familia y para mí durante este tiempo de dolor inimaginable.

Como esposa de Taylor, y en nombre de nuestros hijos, quiero compartir lo mucho que significasteis para él y lo dedicado que estaba a «dejaros boquiabiertos» durante cada actuación. Taylor se sintió honrado de ser parte de los Foo Fighters y valoró poder vivir la aventura de sus sueños en la banda cada minuto de sus 25 años con ellos. Consideramos a cada miembro de la banda y al equipo extendido de Foo Fighters nuestra familia.

El entrañable espíritu de Taylor y su profundo amor por la música vivirán para siempre a través de las colaboraciones que tanto disfrutó tener con otros músicos y el catálogo de canciones que creó y aquellas en las que contribuyó».

Los dos Taylor Hawkins Tribute Concerts serán las primeras actuaciones en directo de Foo Fighters desde la muerte de Hawkins.

Sobre Foo Fighters

Liderados por Dave Grohl, el baterista de Nirvana, Foo Fighters fue una de las pocas bandas que logró sobreponerse a la implosión del rock alternativo de los noventa. Contra todo pronóstico el grupo continuó acumulando éxitos y llenando estadios hasta bien entrada la segunda década del nuevo milenio, gracias a una propuesta en la conviven tanto el rock clásico de los setenta como el moderno contrapunto entre furia y melodía de bandas como Nirvana o Pixies. A partir de su debut en 1995, Grohl y sus compañeros han ido construyendo una discografía tan entretenida como consistente, con puntos altos como In Your Honor (2005) o Wasting Light (2011). Concrete & Gold, el décimo álbum del grupo, apareció en 2017, seguido de Medicine At Midnight en 2021.

Fuente: Apple Music

Discografía de Foo Fighters

Foo Fighters (1995)

The Colour and the Shape (1997)

There Is Nothing Left to Lose (1999)

One by One (2002)

In Your Honor (2005)

Echoes, Silence, Patience & Grace (2007)

Wasting Light (2011)

Sonic Highways (2014)

Concrete and Gold (2017)

Medicine At Midnight (2021)

