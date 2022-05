Gira: Gus Dapperton anuncia conciertos en Barcelona y Madrid para septiembre de 2022

El estadounidense Gus Dapperton actuará el 9 de septiembre en Barcelona (La (2) de Apolo) y dos días más tarde, el 11, en Madrid (Cool). Las entradas para ambos conciertos, donde presentará la nueva música que tiene previsto publicar este 2022, se pondrán a la venta este viernes 13 de mayo a las 11 horas.



Dapperton es un joven estadounidense de 25 años que se ha erigido en el relevo generacional de artistas como Sean Nicholas Savage, Ariel Pink y Jens Lekman. Lleva desde la época del instituto haciendo canciones: él las compone (música y letras), las arregla y las graba. Puro DIY. En Spotify supera el millón y medio de oyentes mensuales y ya tiene más de cuatrocientos mil seguidores. En YouTube, los dos vídeos oficiales de las canciones que primero lo lanzaron a la fama ya han superado los cinco millones de visionados uno, el de «I’m Just Snacking», que funciona como una pequeña película, y está a punto de hacerlo el otro, «Moodna, Once With Grace». Mientras tanto, el de su hit «Prune, You Talk Funny», que salió en diciembre de 2017, se acerca a los once millones. Cifras más que respetables para alguien que se ha movido en el underground, con su ascenso ocurriendo fuera de los radares de los medios durante buena parte del tiempo.

Entradas a la venta en la web de Houston Party.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!