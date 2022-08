Gira: Helado Negro anuncia concierto en Barcelona

Entrar en la discografía de Helado Negro, donde ya se ordenan perfectamente siete álbumes, es darse una vuelta imaginaria por tu propia memoria. La música de Roberto Carlos Lange, hijo de emigrantes ecuatorianos nacido en Florida y asentado en Brooklyn, tiene una rara cualidad: la primera vez que la escuchas ya tienes la sensación de estar recordándola. Al primer play ya te es extrañamente familiar. ¿País Nublado no la tarareaba tu madre en el coche, Two Lucky no sonaba en aquella película que ponían todos los veranos? Las canciones de su último trabajo, Far In, también son clásicos instantáneos que activan resortes en tu cabeza a ritmo de psicodelia suavecita, dream folk o jazz casero.

Tras presentarlo en la pasada edición de Primavera Sound 2022, Helado Negro volverá a Barcelona el próximo 6 de octubre para actuar en la sala Wolf señalado unanimemente como el neocantautor más particular de esta década. Será la última cita dentro de una gira española que también le llevará a Santiago de Compostela (Capitol), Madrid (Lula Club), Valladolid (salón mayor Peñafiel), Valencia (Jerusalem) y Donosti (Dabadaba).

Concierto de Helado Negro en Barcelona

JUEVES 6 DE OCTUBRE – BARCELONA (SALA WOLF)

Las entradas ya están a la venta en DICE a un precio de 22 € más gastos de distribución.