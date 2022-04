Gira: Iggy Pop también actuará el 26 de julio en el Teatro Real de Madrid

Tras el reciente anuncio de que Iggy Pop será uno de los cabezas de cartel y principales atractivos del festival Diversity Valencia, hoy hemos sabido que la leyenda viva de la música también visitará Madrid para un concierto en el Teatro Real de la capital el próximo 26 de julio, como parte de la programación de Universal Music Festival.

Mundialmente reconocido “La Iguana” y como el artista con uno de los en directos más dinámicos e impresionantes de todos los tiempos, Iggy Pop representó el punk de los 70 y el grunge de los 90, construyendo una legendaria carrera musical marcada por el reconocimiento de la crítica y un culto fanático.

Algunos de los álbumes más conocidos del artista como The Stooges, empezando por el clásico debut de 1969, auto titulado, The Stooges, continuando en 1970 con Funhouse y en 1973 con Raw Power. Mientras algunos de los álbumes en solitario de Iggy como: Lust For Life, The Idiot, New Values, Zombie Birdhouse, Blah Blah Blah, Brick by Brick, American Caesar y los más recientes: Skull Ring, Preliminaires y Apres, sumados a varias colaboraciones, han consolidado su estatus como verdadero innovador de la música.

Éstos han creado sonidos que se han consolidado como verdaderos himnos como: The Passenger, o exitosas colaboraciones comerciales como Candy (junto a Kate Pierson) y sus hits en películas de culto (Lust for Life, Repo Man y Death Car).

En 2010, Iggy y The Stooges fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock N´Roll y en 2020 Iggy recibió un Grammy a la Trayectoria Musical.

Universal Music Festival sigue apostando por la calidad de los mejores eventos. Esta vez podremos contar con el mítico artista que dejará su huella en Madrid con un espectáculo al que ya nos tiene acostumbrados, el show de Iggy Pop, pero en un recinto tan especial como es el Teatro Real, algo incomparable e irrepetible.

Sobre Iggy Pop

No existe grupo punk alguno, pasado o presente, que no haya tomado prestadas de manera consciente o inconsciente un par de cosas de Iggy Pop y su mítica banda de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, The Stooges. Si bien los tres discos originales del grupo (The Stooges, Funhouse y Raw power) vendieron poquísimas copias, todos terminaron siendo considerados clásicos del rock e inspiración fundamental del movimiento punk. Pop también tuvo sus momentos brillantes en solitario, en particular The idiot y Lust for life (ambos producidos por David Bowie), así como algunos sencillos de éxito como "Real wild child" y "Candy". Ya sea como solista o en las varias reuniones con The Stooges, Pop ha continuado demostrando una notable vitalidad artística en el nuevo milenio.

