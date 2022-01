Gira Internacional: Bob Dylan vuelve a la carretera con nuevas fechas en Estados Unidos

Aunque en esta ocasión nos pilla bastante lejos, que una leyenda viva como Bob Dylan anuncie fechas en directo, y más en la época que vivimos, siempre es una buena noticia.

Todas las fechas recién anunciadas se desarrollarán en Estados Unidos entre marzo y abril.

Fechas de la gira

Marzo de 2022

3 – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre

4 – Tucson, AZ – Tucson Music Hall

6 – Albuquerque, NM – Kiva Auditorium

8 – Lubbock, TX – Buddy Holly Hall of Performing Arts & Sciences

10 – Irving, TX – Toyota Music Factory

11 – Sugar Land, TX – Smart Financial Centre

13 – San Antonio, TX – Majestic Theatre

14 – San Antonio, TX – Majestic Theatre

16 – Austin, TX – Bass Hall

18 – Shreveport, LA – Municipal Auditorium

19 – New Orleans, LA – Saenger Theatre

21 – Montgomery, AL – Montgomery PAC

23 – Nashville, TN – Ryman Auditorium

24 – Atlanta, GA – Fox Theatre

26 – Savannah, GA – Johnny Mercer Theatre

27 – North Charleston, SC – North Charleston PAC

30 – Charlotte, NC – Ovens Auditorium



Abril de 2022

1 – Greensboro, NC – Steven Tanger Center

2 – Asheville, NC – Thomas Wolfe Auditorium

4 – Chattanooga, TN – Tivoli Theatre

5 – Birmingham, AL – BJCC Concert Hall

7 – Mobile, AL – Saenger Theatre

9 – Memphis, TN – Orpheum Theatre

11 – Little Rock, AR – Robinson Center

13 – Tulsa, OK – Brady Theatre

14 – Oklahoma City, OK – Thelma Gaylord Performing Arts Theatre

Sobre Bob Dylan

La influencia de Bob Dylan en la música popular es incalculable. Como compositor inauguró nuevos géneros híbridos como el folk-rock o el country-rock, introduciendo un nivel inédito de complejidad en sus letras. Como intérprete destruyó la noción convencional de que era necesario poseer una buena voz para ser cantante. Asentada su leyenda en los años sesenta con una serie extraordinaria de discos clásicos, pilares fundamentales de la historia del rock y de la cultura de la época, durante el resto de su carrera Dylan experimentó con numerosas reinvenciones de su enigmática personalidad, maravillando o irritando a público y crítica. Tras convertirse en 2016 en el primer cantautor en obtener el Premio Nobel de literatura, en 2020 publicó su 39.° álbum, el aclamado Rough and Rowdy Ways.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

