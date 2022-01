Gira Internacional: Sharon Van Etten, Angel Olsen y Julien Baker anuncian gira conjunta

Tres de las voces femeninas más interesantes del panorama, Sharon Van Etten, Angel Olsen y Julien Baker, protagonizarán una espectacular gira conjunta el próximo verano por Estados Unidos. Por el momento, no sabemos si pretenden extender sus planes a Europa, pero ya tenemos la esperanza de que así sea.

Sobre la gira

Las tres artistas han sido anunciados como co-cabezas de cartel, y Spencer. serán los invitados para abrir cada cita.

Fechas de la gira: 21 de julio al 21 de agosto de 2022.

Julio

21 Vienna, VA – Wolf Trap Center For the Performing Arts

22 Asheville, NC – Rabbit Rabbit

23 Nashville, TN – Ryman Auditorium

25 Austin, TX – Moody Amphitheater

29 Los Angeles, CA – Greek Theatre

30 Berkeley, CA – Greek Theatre

Agosto

02 Troutdale, OR – McMenamins Edgefield Amphitheater

03 Redmond, WA – Marymoor Amphitheater

05 Boise, ID – Idaho Botanical Garden

06 Salt Lake City, UT – TBA

07 Denver, CO – Sculpture Park

09 Minneapolis, MN – Surly Brewing Festival Field

10 Chicago, IL – TBA

11 Kalamazoo, MI – Bell’s Eccentric Cafe

12 Toronto, ON – Massey Hall

15 Shelburne, VT – The Green at Shelburne Museum

16 LaFayette, NY – Beak & Skiff Apple Orchards

18 Boston, MA – Leader Bank Pavilion

19 Philadelphia, PA – Skyline Stage at The Mann

21 New York, NY – Central Park Summerstage

Cartel de la gira

