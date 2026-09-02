Jake Bugg regresa a España. El cantante y compositor británico ha anunciado dos conciertos en nuestro país para la próxima primavera, con los que presentará “Alamo”, su séptimo álbum de estudio, un disco que supone un regreso consciente a las raíces de country y folk de sus primeros trabajos.

Fechas y ciudades

Madrid (Teatro Eslava) — 6 de abril de 2027

Barcelona (La Paloma) — 7 de abril de 2027

Las entradas, con un precio de 42€, saldrán a la venta el viernes 11 de septiembre a las 11:00h en Livenation.es y Ticketmaster. Antes de eso habrá dos preventas, ambas el jueves 10 de septiembre a las 11:00h: una para clientes de SMusic y otra a través de Live Nation.

De niño prodigio de Nottingham a los quince años de carrera

Jake Bugg saltó a la fama en 2012 con tan solo 18 años, cuando su álbum debut homónimo debutó directamente en el número uno de la lista de discos del Reino Unido y terminó certificado disco de platino doble por la BPI. Aquel disco, grabado con productores como Iain Archer y Mike Crossey, lo situó de inmediato como uno de los renovadores del folk-rock británico, con una voz y una forma de tocar la guitarra que remitían tanto a Bob Dylan como a la tradición del skiffle de Nottingham, su ciudad natal.

Desde entonces, Bugg ha construido una carrera de casi 15 años que ha ido virando de sonido en cada disco: del rock más pulido y producido por Rick Rubin en Shangri La (2013) a la introspección electrónica de On My One (2016), pasando por el americana de Hearts That Strain (2017), producido junto a Dan Auerbach, hasta llegar a A Modern Day Distraction (2024), su anterior álbum. “Alamo”, su séptimo trabajo, está producido por Jimmy Hogarth y Steve McEwan, dupla ganadora de un Grammy con créditos que incluyen a Amy Winehouse, Chris Stapleton o Carrie Underwood, y llega descrito por el propio Bugg como el disco más sincero y vulnerable de su carrera, en el que aborda el amor, la soledad y heridas del pasado que había evitado durante años. No es la primera vez que Bugg pisa suelo español: ya lo hizo en 2022 con una gira que también pasó por Madrid y Barcelona, presentando entonces “Saturday Night, Sunday Morning”.

Un disco que mira hacia dentro

“Alamo” se publicará el 13 de noviembre a través de Lovebugg Recordings, el sello del propio artista, con once canciones entre las que se encuentra “Never Can Tell”, el primer single ya disponible, una canción sobre lo difícil que resulta saber en quién confiar cuando el éxito trae consigo caras nuevas alrededor. Bugg ha explicado que “Alamo” solo podía funcionar si estaba dispuesto a mostrarse completamente vulnerable, dejando atrás las defensas que, según reconoce, ha mantenido durante buena parte de su carrera.

Los conciertos de Madrid y Barcelona llegan así como la primera oportunidad de escuchar en directo, en España, este nuevo capítulo de su carrera, apenas cinco meses después de la publicación del disco. El Teatro Eslava y La Paloma, dos salas con encanto propio en el corazón de Madrid y Barcelona respectivamente, aportan además un marco íntimo que encaja bien con el tono más desnudo que promete “Alamo”, alejado de los recintos más grandes por los que Bugg ha pasado en giras anteriores por nuestro país.

▶ “Alamo” — Jake Bugg | 13 de noviembre de 2026 | Lovebugg Recordings

¿Iréis a ver a Jake Bugg en Madrid o en Barcelona? ¿Qué esperáis de este giro hacia el country y el folk más íntimo?

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