Gira: Kae Tempest anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Kae Tempest actuará el 8 de diciembre en Barcelona (Apolo) y el 9 en Madrid (But). Las entradas para ambos conciertos se ponen a la venta este miércoles 30 de marzo a las 10 horas.

En estas dos actuaciones Tempest presentará su cuarto disco, The Line Is A Curve, que se publicará el 8 de abril en el sello Fiction Records (distribuido en España por Universal Music Group). De momento, de ese álbum se han lanzado tres sencillos de adelanto: More Pressure (donde colabora Kevin Abstract, de BROCKHAMPTON), que vio la luz a mediados de enero, Salt Coast, a principios de febrero, y No Prizes (con Lianne La Havas), que ha salido a principios de marzo. Los tres estupendos, poesía social contemporánea con el listón bien alto.

Kae Tempest destaca por su estilo y trabajo, que combina rap, dramaturgia y poesía. Al contrario de lo que pudiera parecer, cuando cita a Wu-Tang Clan y a Samuel Beckett como dos de sus principales influencias no toca engancharle el adhesivo de lo que ha venido en denominarse hipster. No quiere dar la nota, sino sinceridad, y sostiene con hechos esas afirmaciones. Haber despegado desde el sello Big Dada -filial de Ninja Tune- y recibir en 2013 el Ted Hughes Award por sus innovaciones poéticas son dos de ellos. Inició su trayectoria musical desde el sur londinense con 16 años, actuando en un ciclo de micrófonos abiertos organizado por una tienda de discos. Poco después, en 2010, fundó el grupo de hip hop Sound Of Rum, coincidiendo también con la puesta en marcha de sus actuaciones poéticas. Eran días en los que logró abrir para el poeta post-punk John Cooper Clarke y el rapero Scroobius Pip. En 2011 llegó el LP de debut de su formación, «Balance«, y al año siguiente su primer libro de poemas, «Everything Speaks In Its Own Way«. En ese sentido, su espectáculo «Brand New Ancients«, interpretado con una orquesta en el Battersea Arts Center londinense, le supuso llevarse el arriba citado Ted Hughes Award. Meses después vio la luz «Everybody Down» (2014), el disco (que fue nominado a los Mercury Prize) que suponía su debut en solitario. Un trabajo que demostraba su autenticidad en los dos campos donde se mueve. Personajes urbanos, aroma callejero, la esperanza vendida como algo que se aparece solo en los sueños. Canciones sobre los caídos y olvidados, más que sobre la rabia contra la oscuridad.

En enero de 2015 recibió el Soundcheck Award berlinés al mejor álbum de 2014. En abril de 2016 publicó su primera novela, «The Bricks That Built The Houses«, y en octubre de ese año hizo lo propio con su segundo disco, «Let Them Eat Chaos«. Algunos de los comentarios que generó: «Uno de los más brillantes talentos británicos de la actualidad» (The Guardian); «Cautivador» (Chuck D); «Su obra realmente te eleva y te hace mejor» (Roots Manuva). Su sucesor llegó en junio de 2019, con el título de «The Book Of Traps And Lessons» y a través de Fiction Records-Caroline, siendo el resultado del trabajo de Kae durante los últimos cinco años con Rick Rubin y Dan Carey, coproductores del álbum. En marzo de 2020 Tempest publicó en vinilo el single «Unholy Elixir«, que es una reelaboración de «Holy Elixir«, canción perteneciente a «The Book Of Traps And Lessons«. En la cara B de esta edición en vinilo también había otra pieza de ese álbum revisitada, «People’s Faces» (renombrada como «Streatham Version«). El año pasado también colaboró, junto a Anita Blay, en el tema «Time Is Hardcore«, de High Contrast, y publicó el libro «On Connection«.

Cartel de la gira de Kae Tempest

