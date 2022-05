Gira: Kodaline anuncia concierto en Madrid para el 11 de noviembre

La banda irlandesa Kodaline vuelve a La Riviera de Madrid el próximo 11 de noviembre dentro de su tour Our Roots Run Deep.

La formación compuesta por Stephen Garrigan (cantante), Mark Prendergast (guitarra), Vinny May Jr (batería) y Jason Boland (bajo), originalmente conocidos como 21 Demands, nos visitará este otoño con su último material. Desde su single debut All I Want, pasando por High Hopes, Brother o Follow Your Fire son muchos hits cosechados por este grupo tan aclamado por los fans españoles que siempre han agotado sus entradas cuando ha visitado nuestro país.

Tras el gran éxito de su último álbum de estudio One Day At A Time, que ya ha sido reproducido más de 300 millones de veces y ha conseguido otros 150 millones de visitas en YouTube, Kodaline anuncia que vuelve a los escenarios con una extensa gira por Europa en octubre y noviembre de 2022.



Kodaline indica sobre la gira: «Estamos emocionados de volver a la carretera, musicalmente esta gira es algo que nunca hemos hecho antes, es un espectáculo del que estamos muy orgullosos y es algo que siempre hemos querido hacer. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros».



En 2019, Kodaline tocó algunos de los mayores shows de su carrera. En casa, en Dublín, agotaron las entradas para dos enormes conciertos al aire libre en St. Anne’s Park, mientras que una gira de diez fechas por el Reino Unido culminó con un espectáculo lleno en el histórico Roundhouse de Londres. Más allá de sus fronteras, llegaron a festivales como Lollapalooza, DCODE y Open’er, antes de convertirse en la primera banda irlandesa en encabezar el multitudinario NH7 Weekender de Pune (India). Su extensa gira por Asia también incluyó una actuación como cabeza de cartel en el Monsoon Music Festival de Vietnam y fechas en China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, Taiwán y Singapur.



One Day At A Time es el cuarto álbum de la banda, publicado en 2020 y añade un nuevo capítulo a una carrera que ya ha abarcado tres álbumes número 1 en Irlanda, dos Top 5 en el Reino Unido y más de dos mil millones de streams en Spotify. Kodaline abordó el álbum con un proceso racionalizado que los llevó de vuelta a sus raíces. La mayoría de las sesiones giraron en torno a los cuatro miembros de la banda solos en su modesto espacio de grabación en Dublín, con el bajista Jason Boland dirigiendo la parte de producción.

Venta de entradas para Kodaline

Las entradas para el concierto de Kodaline en Madrid el 11 de noviembre estarán disponibles este viernes 27 de mayo a las 10h en www.livenation.es





