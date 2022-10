Gira: Lewis Capaldi anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Tras su esperado regreso el mes pasado y lanzarse directamente a la cima de la lista de singles del Reino Unido con Forget Me, Lewis Capaldi anuncia hoy la gira con la que recorrerá Europa a partir de enero de 2023. Broken By Desire To Be Heavenly Sent Tour – que también da nombre a su segundo álbum – pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona el 10 de marzo y por el WiZink Center de Madrid el 11 de marzo de 2023.

Las entradas para estos conciertos salen a la venta el próximo viernes 28 de octubre a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es. Además, los usuarios registrados en livenation.es o que lo hagan en las próximas horas podrán acceder a la preventa el miércoles 26 de octubre a las 11h.

Lewis Capaldi pasó de tocar en casa a superestrella en cuestión de meses, pocos han visto un lanzamiento como este. Su primer álbum Divinely Uninspired To A Hellish Extent fue un éxito vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el más vendido en el Reino Unido de 2019 y 2020, generando dos singles número 1 y un éxito número 1 en ambos lados del globo con Someone You Loved, además de embolsarse unos cuantos BRITs y una nominación al Grammy.

Su segundo álbum Broken By Desire To Be Heavenly Sent, que saldrá el 19 de mayo de 2023, es la continuación de su debut Divinely Uninspired To A Hellish Extent. Desde que anunció el single a través de una transmisión en vivo de TikTok durante la noche de cierre de sus dos espectáculos en el O2 Arena de Londres con las entradas agotadas, Forget Me llegó con gran expectación desde el principio, y poco después fue seguido por un verdadero espectáculo de vídeo musical que vio a Lewis recrear el éxito de Wham de 1983 Club Tropicana plano por plano.

Así que, para el segundo álbum, la idea es simple pero potente: entrar y hacer exactamente lo mismo. Sin campanas, silbatos o vocalistas estelares y sin estancias ruinosamente caras en estudios lejanos. Al igual que en el primer álbum, la honestidad es total. «No quiero crear un nuevo sonido para mí, ni reinventarme», dice Lewis. «Las canciones que quiero escribir son canciones emocionales, sobre el amor o la pérdida».

Si su primer álbum le convirtió en una estrella internacional, con el segundo le espera nada menos que el superestrellato. Los fans de todo el mundo han conectado con Forget Me en masa, demostrando que el insaciable apetito por Capaldi arde más que nunca. «Estoy preparado», concluye, «y las canciones también».