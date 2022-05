Gira: Love Of Lesbian lleva su directo a los escenarios europeos en mayo

Tras el éxito rotundo en la más reciente edición del Festival Vive Latino y la gran acogida durante la gira por Estados Unidos, la mítica banda española Love Of Lesbian vuelve a Europa para continuar con su gira. Durante la gira europea, Love of Lesbian actuará en Bruselas, París, Berlín y Múnich para presentar su último álbum, V.E.H.N., que recibió tres nominaciones al Latin GRAMMY. Además se espera que la banda haga un recorrido por sus 6 álbumes de estudio en castellano, para que el público vibre coreando temas míticos como Cuando No Me Ves o Allí Donde Solíamos Gritar.

Referentes musicales del pop español desde hace dos décadas, en 2021 Love of Lesbian publicaron la continuación de El poeta Halley, disco que titularon V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada), que estuvo como número uno por varias semanas en las listas, además de tener una gran aceptación por parte de los fans.

La gira V.E.H.N. llevará a Love Of Lesbian por 4 ciudades de Europa en 2022:

17 de mayo | BRUSELAS, Bélgica

19 de mayo | PARÍS, Francia

23 de mayo | BERLÍN, Alemania

24 de mayo | MUNICH, Alemania

Sobre Love of Lesbian

Antes de transformarse en una de las bandas españolas de indie rock más populares de su generación, los catalanes Love of Lesbian transitaron por una primera etapa en la que cantaban en inglés, documentada en los discos Microscopic movies (1999), It is fiction? (2002) y Ungravity (2003). Tras pasarse definitivamente al castellano en Maniobras de escapismo (2005), el grupo comenzó a acumular los elogios de la crítica especializada y en 2009 accedió a la popularidad masiva con 1999, primer disco para la multinacional Warner Records. Tras tres años de giras, la banda regresó en 2012 con el igualmente exitoso La noche eterna. Los días no vividos, seguido en 2016 por El poeta Halley. En 2018 Love of Lesbian celebró sus veinte años con el directo El gran truco final.

Discografía de Love of Lesbian

Microscopic Movies (1999)

Is It Fiction? (2002)

Ungravity (2003)

Maniobras de Escapismo (2005)

Cuentos Chinos para Niños del Japón (2007)

1999 (2009)

La Noche Eterna - Los Días No Vividos (2012)

El Poeta Halley (2016)

El Gran Truco Final (2018)

V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada) (2021)

