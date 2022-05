Gira: Mac DeMarco cancela sus conciertos en Barcelona, Santiago, Madrid y Valencia

No todo iban a ser buenas noticias hoy. Debido a cambios en su agenda y dada la imposibilidad de reprogramarlos de momento en otras fechas, los conciertos de Mac DeMarco en Barcelona (19 de septiembre), Santiago de Compostela (21 de septiembre), Madrid (22 de septiembre) y Valencia (27 de septiembre) quedan finalmente cancelados a la espera de tener al artista por aquí en un futuro próximo.

Desde la promotora, Primavera Sound, se disculpan por las molestias que este imprevisto pueda ocasionar y comparten el siguiente comunicado del artista: “Hola, aquí Mac D. Necesito seguir trabajando en Five Easy Hot Dogs, por lo que me temo que tengo que cancelar algunos conciertos previstos para este año. Espero que me entendáis: me encanta el rock and roll en vivo y siento mucho tener que cancelar. Una vez que haya acabado lo que tengo que hacer, prometo volver y compartirlo con vosotros”.

El importe de las entradas adquiridas se devolverá automáticamente durante los próximos días siguiendo el mismo método de pago empleado. En caso de duda, puedes contactar con ayuda@dice.fm.

