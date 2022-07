Gira: Muse añade un concierto en Vigo para el 8 de septiembre

Muse añade una nueva fecha a su gira en nuestro país. Los británicos visitarán el estadio Abanca Balídos de Vigo el próximo 8 de septiembre. La noche la abrirán el grupo gallego de punk The Killer Barbies y Years & Years, el proyecto de Olly Alexander convertido en una de las estrellas más carismáticas de la escena pop y del que nacieron referencias de las pistas de baile como King, Starstruck o Take Shelter.

Las entradas saldrán a la venta el 29 de julio a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es.

Considerada como una de las bandas más imponentes, espectaculares e innovadoras sobre los escenarios, Muse repasará los éxitos de su carrera y adelantará algunas de las nuevas canciones de su esperadísimo noveno álbum en estudio Will Of The People que verá la luz el 26 de agosto y del que ya hemos podido escuchar cuatro adelantos: Won’t Stand Now, Compliance, Will Of The People y Kill Or Be Killed.

Muse, el trío formado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme, ha obtenido innumerables premios a lo largo de sus más de 20 años de carrera: dos Grammy Awards, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, diez NME Awards y siete Q Awards entre muchos más.

Muse, autores de himnos de la talla de ‘Starlight‘, ‘Supermassive Black Hole‘, ‘Plug In Baby‘ o ‘New Born‘ volverán a lo grande a tierras gallegas con ese directo único y poderoso que les caracteriza y que les ha convertido en uno de los nombres más importantes de la historia del rock actual y más aplaudidos y respetados por la prensa especializada.

Este concierto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia en el marco del programa de actividades del Xacobeo 21·22 y se encuentra incluido dentro de su programación de Concertos do Xacobeo.

Si queréis recordar cómo vivimos su concierto en la pasada edición de Mad Cool, os dejamos de nuevo la crónica aquí.

Sobre Muse

Compuesta por el guitarrista y cantante Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales de Radiohead. Los tres amigos comenzaron a tocar juntos a los 13 años. En 1997 adoptaron el nombre de Muse y publicaron su primer EP, titulado como la banda. El grupo llamó poderosamente la atención de la crítica y la industria discográfica gracias a su sonido poderoso y sus emocionantes presentaciones en vivo. Tras ser contratados en primera instancia por Maverick Records, la banda se pasó a Warner en 2002, compañía para la que editarían una serie de aclamados álbumes como Black Holes and Revelations, The Resistance y The 2nd Law.

Fuente: Apple Music

Discografía de Muse

Showbiz (1999)

Origin of Symmetry (2001)

Absolution (2003)

Black Holes and Revelations (2006)

The Resistance (2009)

The 2nd Law (2012)

Drones (2015)

Simulation Theory (2018)

Will Of The People (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

