Gira: Nuevas entradas a la venta para los conciertos de Robbie Williams

El próximo 2023 llega cargado de grandes giras y la de Robbie Williams es, sin duda, una de ellas. El artista actuará el viernes 24 y el sábado 25 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Y para estos dos conciertos se han puesto a la venta nuevas entradas a través de doctormusic.com y entradas.com. Recordamos los precios: 50, 70, 80, 110 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y 80 y 128 Euros para las entradas de pista (gastos de distribución no incluidos). Se puede adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Hablar de Robbie Williams es hablar de toda una generación que creció con su música como banda sonora y que ahora podrá disfrutar del artista con motivo de su ‘XXV Tour 2023’, gira con la que celebrará 25 años de grandes éxitos. Let Me Entertain You, Feel, No Regrets, Rock DJ o Angels son solo algunos de los temas que Robbie Williams, acompañado de una potente banda eléctrica, revivirá en directo en cada uno de sus conciertos.