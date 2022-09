Gira: Pixies actuarán en Barcelona, Madrid y A Coruña en marzo de 2023

Pixies, referentes en la historia del rock alternativo y del grunge, se lanzarán a una nueva gira europea que pasará por España en marzo de 2023: el 9 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 10 de marzo en el WiZink Center de Madrid y el 11 de marzo en el Coliseum de A Coruña. Los norteamericanos vendrán a repasar sus innumerables éxitos y a presentarnos su nuevo álbum Doggerel cuya salida al mercado está prevista para este viernes 30 de septiembre.

Las entradas para Madrid y Barcelona estarán a la venta el viernes 30 de septiembre a las 9:00h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Para A Coruña, podrán adquirirse el mismo día a la misma hora en Ataquilla.com. Además, los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa exclusiva para los conciertos de Madrid y Barcelona el 29 de septiembre a las 09:00h.

Conocidos por sus intensos directos, Pixies convierten cada concierto en una experiencia única. Generalmente más de 30 canciones por noche, sin pruebas de sonido previas y un setlist improvisado para cada actuación hacen que ningún show se parezca a cualquiera de los anteriores. En esta nueva gira, además de himnos generacionales como ‘Where Is My Mind’, ‘Here Comes Your Man’ o ‘Monkey Gone To Heaven’ también podremos disfrutar de algunas de las canciones de su esperado octavo disco Doggerel, del que ya hemos podido escuchar los prometedores adelantos ‘There’s a Moon On’, ‘Vault Of Heaven’ y ‘Dregs Of The Wine’.

Acerca de de este álbum, el guitarrista Joey Santiago declara:

«Esta vez hemos crecido. Ya no tenemos canciones de menos de dos minutos. Tenemos pequeños descansos, arreglos más convencionales, pero aún así nuestra marca está ahí».

Black Francis, el vocalista y guitarrista, por su parte, añade:

«Estamos tratando de hacer cosas que son muy grandes, curradas y orquestadas. Me gusta mucho tocar punk, pero no puedes crear punk artificialmente. Hay otra manera de hacer esto, hay otras cosas que podemos hacer con esta energía extra especial que estamos encontrando, en esto estamos«.

