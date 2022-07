Gira: Placebo actuará en Ourense el 26 de agosto

Tras su paso por MadCool y BBK el pasado fin de semana, Placebo tiene una última cita en España este 2022. La troupe liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal actuará en Ourense el día 26 de agosto, dentro de la gira internacional de presentación de su último disco Never Let Me Go. El concierto será uno de los platos fuertes de la programación musical del Xacobeo 21-22, www.concertosdoxacobeo.gal.

El directo de Placebo en Ourense dará comienzo a las 22.30 horas. La apertura de puertas de Expourense tendrá lugar a las 20.00 horas. Así, a partir das 20.30, se sucederán las actuaciones de las dos bandas teloneras del concierto, las gallegas Moito! y Habitación Vudú. La primera que se subirá al escenario será Moito!, en una sesión en la que el grupo indie de A Pobra do Caramiñal dará a conocer los avances de su álbum debut que se publicará este mismo año. A continuación, le llegará el turno a la sonoridad rock de los ourensanos Habitación Vudú, que presentarán algunos de los temas de sus EP’s Flores Falsas y En el aire. Las entradas para el concierto de Placebo en Ourense están disponibles a través de la plataforma web www.ataquilla.com, con un precio de 40 euros más gastos de gestión.

Además, la organización del concierto (las promotoras Thinking Up Events y Escena Sonora) han puesto a disposición del público un paquete turístico exclusivo para fans de Placebo bajo el nombre Rock & Relax, que incluye, además de la entrada para el concierto, el alojamiento en el Hotel Balneario de Laias, el transporte en tren de ida y vuelta desde Madrid y los traslados para disfrutar de excursiones singulares a dos de las joyas patrimoniales y vitivinícolas de Ourense: Ribeira Sacra y O Ribeiro. Este paquete, puesto en marcha en colaboración con Offitravel, tiene como finalidad facilitar la experiencia a los seguidores de la banda que deseen viajar desde fuera de Galicia, al tiempo que se les ofrece la posibilidad de conocer de primera mano espectaculares localizaciones de interés turístico como el Monasterio de Santo Estevo o los cañones del Sil, en un viaje en catamarán por el río.

Sobre Placebo

Debido a su predilección por los atuendos andróginos, el maquillaje y los crudos riffs de guitarra, la banda inglesa Placebo ha sido a menudo descripta como la versión glam de Nirvana. Influenciados por artistas como Sonic Youth, Pixies, Smashing Pumpkins o los ya mencionados Nirvana, los Placebo sorprendieron a todos con el éxito resonante de su álbum debut en 1996. Impulsado por sencillos contundentes como "Nancy Boy" y "Bruise Pristine", el grupo se convirtió en el niño mimado de la crítica británica y fue telonero de U2, Weezer e incluso los Sex Pistols, que justo habían vuelto a reunirse. Más allá de algunos cambios en su formación, Placebo se mantuvo en actividad durante toda la década del 2000. El trío londinense ha cuajado una trayectoria sin fisuras, con un sonido único y reconocible al que ha añadido pequeñas dosis de experimentación para evolucionar sin perder su esencia.

Fuente: Apple Music

Discografía de Placebo

Placebo (1996)

Without You I'm Nothing (1998)

Black Market Music (2000)

Sleeping with Ghosts (2003)

Meds (2006)

Battle for the Sun (2009)

Loud Like Love (2013)

Never Let Me Go (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!