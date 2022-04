Gira: Protomartyr actuarán en septiembre en San Sebastián, Madrid y Barcelona

El relato bañado en oro del sueño americano pierde brillo cada vez que el gruñido post-punk de Protomartyr vuelve a resonar. Violencia policial, patriarcado, invasiones por las bravas, supremacismo blanco: Joe Casey, Greg Ahee, Alex Leonard y Scott Davidson llevan doce años señalando las vergüenzas yankis con una música en ruinas, viva imagen de su Detroit natal, heredera de This Heat, The Pop Group y Subway Sect y, al mismo tiempo, impulsora de Dry Cleaning, Viagra Boys y Jehnny Beth. Discos como Ultimate Success Today y Under Color of Official Right funcionan como bisagra intergeneracional para cierto tipo de rock oscuro y afilado siempre necesario: entre un pasado del que cuesta enorgullecerse y un futuro que a menudo tiene pinta de barranco, Protomartyr continúan construyendo su propio relato tras cinco álbumes.

Si en su versión de estudio te cogen por las solapas para infringirte un buen meneo de realidad, cuando se suben al escenario ofrecen la experiencia Protomartyr al completo guiados por el raro carisma de Casey. Y ahora, por suerte, están de vuelta: el 21 de septiembre actuarán en la sala Independance de Madrid y el 22 de septiembre en La (2) de Apolo de Barcelona, dos conciertos organizados por Primavera Sound y enmarcados dentro de una gira española que también les llevará a Donosti (20 de septiembre, Dabadaba).

