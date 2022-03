Gira: Roxy Music anuncian conciertos para celebrar el 50º aniversario de su disco debut

Roxy Music han vuelto. Por primera vez en los últimos 11 años, la banda se reunirá para una serie de conciertos en la que celebrarán el 50º aniversario de su álbum debut, el homónimo Roxy Music que publicaron en 1972.

En las fechas que han anunciado en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido en septiembre y octubre, la banda estará formada por Bryan Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera y Paul Thompson, con la compañía de St. Vincent en la mayoría de dichas citas.

Paralelamente, la banda anunció recientemente la reedición en vinilo de sus ocho álbumes:

Roxy Music (1972)

For Your Pleasure (1973)

Stranded (1973)

Country Life (1974)

Siren (1975)

Manifesto (1979)

Flesh and Blood (1980)

Avalon (1982)

Fechas de la gira de Roxy Music

Septiembre de 2022

07 Toronto, Onatrio – Scotiabank Arena ^

09 Washington, D.C. – Capital One Arena ^

12 New York City, NY – Madison Square Garden ^

15 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center ^

17 Boston, MA – TD Garden

19 Chicago, IL – United Center ^

21 Austin, TX – Moody Center ^

23 Dallas, TX – American Airlines Center ^

26 San Francisco, CA – Chase Center ^

28 Los Angeles, CA – The Forum ^

Octubre de 2022

10 Glasgow, Scotland – OVO Hydro

12 Manchester, England – AO Arena

14 London, England – The O2

