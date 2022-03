Gira: Simple Minds ofrecerán un concierto en Madrid dentro de su 40º aniversario

Simple Minds ya tienen fecha en Madrid para celebrar sus cuatro décadas sobre los escenarios. El esperado concierto, en el que harán un repaso a lo mejor de su discografía, tendrá lugar en el Espacio Ibercaja Delicias el 22 de junio de 2022.

Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop gracias temas como Don’t You (Forget About Me) o Alive & Kicking, la formación escocesa llega para hacernos disfrutar con sus grandes clásicos y probar que estos cuarenta años han sido solo el principio. Simple Minds siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

Las entradas ya adquiridas para la fecha anterior son válidas para esta nueva ubicación. Y los tickets para la nueva fecha pueden adquirirse desde hoy en www.lasttour.org.

Más fechas en España

Albacete (23 de junio)

Porta Ferrada, Girona (23 de julio)

Valencia (24 de julio)

Santander (26 de julio, entradas)

Starlite Marbela (29 de julio)

Murcia (30 de julio)

Tío Pepe Festival de Jerez (31 de julio)

