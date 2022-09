Gira: Sorry actuarán en Barcelona y Madrid en febrero y marzo de 2023

¿Que el rock ha muerto? Será el rock que escuchaban nuestros padres hace cuarenta años, pero el rock en 2022 está tan vivo que su relato no necesita de nostalgia. Ahora mismo, en este momento, están pasando cosas ahí fuera. Y lo que es más ilusionante todavía: el género también podrá conjugarse en futuro gracias a proyectos alérgicos a fórmulas como SORRY, la aventura de Asha Lorenz y Louis O’Bryen, dos amigos londinenses que parecen descartar cada canción estándar que les sale para quedarse solo con la singularidad art-rock.

Su primer álbum, 925, estaba tan lleno de pliegues y dobleces que hace un par de años ya les diferenció dentro del pelotón de bandas salidas de la capital británica, pero su confirmación definitiva llegará este otoño: el 7 de octubre publicarán Anywhere But Here, un álbum editado por Domino Records y producido por Adrian Utley de Portishead con el que SORRY seguirán insuflando nueva vida al rock. A principios del próximo año lo presentarán en sus primeros conciertos en España: el 28 de febrero actuarán en Barcelona (Sidecar) y el 1 de marzo en Madrid (Wurlitzer Ballroom).

Venta de entradas para Sorry

Las entradas estarán a la venta en DICE el viernes 9 de septiembre a las 10:00 a un precio de 16 € más gastos de distribución.