Gira: Stereolab anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Toda corriente artística conoce un punto de inflexión y reflexión en que, para avanzar, necesita antes examinarse a sí misma para luego deconstruirse, deformarse o, sencillamente, revivir. Stereolab no fueron necesariamente el primer grupo metalingüístico, pero sí se han convertido en paradigma de banda enciclopédica, empapada de erudición musical. En primera instancia, las canciones de Tim Gane, Laetitia Sadier y compañía parecen comentarios de una edición crítica de la psicodelia, el kraut rock o el lounge, pero basta escucharlas con un poco de atención para darse cuenta de que, en el fondo, nos están hablando de las cuestiones –a veces más livianas, otras trascendentes– que rodean al ser humano. Exactamente igual que todos los grandes artistas pop de ayer, hoy y mañana.

En las tres décadas transcurridas desde la publicación de su debut, Peng!, Stereolab han pasado de comentar el legado sónico del siglo XX a escribir su propia historia, compilada en la serie Switched On, cuyo quinto volumen aparecerá el próximo 2 de septiembre bajo el título Pulse of the Early Brain. Este lanzamiento permitirá al grupo repasar tanto sus hits como sus perlas ocultas el 6 de noviembre en Madrid (La Riviera) y el 7 de noviembre en Barcelona (Sala Apolo), dentro de una gira española que en otoño también les llevará a San Sebastián (30 de octubre), Valencia (31 de octubre) y Sevilla (1 de noviembre). Una nueva oportunidad imperdible para asistir a la clase magistral de los mejores profesores que ha tenido el pop.

Fechas y venta de entradas

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE – MADRID (LA RIVIERA)

LUNES 7 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

Las entradas estarán a la venta a través de DICE el jueves 7 de julio a las 9:00 a un precio de 24 € más gastos de distribución.

Sobre Stereolab

Después de la ruptura de su banda de la era C86, McCarthy, el guitarrista Tim Gane formó Stereolab en 1992 con su entonces novia, la cantante Laetitia Sadier. Con un sentido visual retro-futurista, letras deliberadamente sociopolíticas y una estética musical inspirada por igual en las bandas sonoras de krautrock, yé-yé y vintage, Stereolab fue una sensación indie inmediata. Después de definir su sonido inicial en álbumes como Peng! y la serie Switched-On de antologías de sencillos, los álbumes posteriores introdujeron un sonido más suave influenciado por la bossa nova, Tropicália y el minimalismo.

Fuente: Apple Music

Discografía de Stereolab

Peng! (1992)

Transient Random-Noise Bursts with Announcements (1993)

Mars Audiac Quintet (1994)

Emperor Tomato Ketchup (1996)

Dots and Loops (1997)

Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night (1999)

Sound-Dust (2001)

Margerine Eclipse (2004)

Chemical Chords (2008)

Not Music (2010)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

