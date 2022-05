Gira: Sum 41 anuncian conciertos en Bilbao y Madrid junto a Simple Plan

Buenas noticias, y es que Sum 41 ha anunciado una nueva gira europea a la que han llamado Does This Look All Killer No Filler y en la que han incluido dos fechas en España, concretamente en el Bilbao Arena de Bilbao el 24 de septiembre y en el WiZink Center de Madrid el 27 de septiembre.

Al igual que en el resto de fechas de la gira, Sum 41 estarán acompañados por Simple Plan, con quien ya han estado de gira por Estados Unidos, así que han decidido llevarlo más allá y recorrer Europa juntos.

Por si acaso queréis ir a otros conciertos en Europa, os dejamos las fechas completas de la gira a continuación, así como la info de venta de entradas.

Venta de entradas para Sum 41 + Simple Plan

Las entradas para ambos conciertos saldrán a la venta el próximo viernes 20 de mayo a las 10h en livenation.es y Ticketmaster. La preventa de Sum 41 comenzará el martes 17 de mayo a las 11h aquí. Los usuarios registrados o que se registren en livenation.es tendrán acceso a la preventa Live Nation el miércoles 18 de mayo a las 10h aquí.

Gira de Sum 41 + Simple Plan

Septiembre

20 – Stuttgart, Porsche-Arena

21 – Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

23 – Bordeaux, Arkea Arena

24 – Bilbao, Bilbao Arena

26 – Lisbon, Altice Arena Sala Tejo

27 – Madrid, WiZink Center

29 – Paris, Accor Arena

Octubre

1 – Prague, Sportovin Hala Fortuna

3 – Warsaw, EXPO XXI

5 – Vienna, Arena Open Air Vienna

6 – Bratislava, Incheba Expo Hall

8 – Bologna, Unipol Arena

10 – Munich, Olympiahalle

11 – Hamburg, Edel Optics Arena

12 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

14 – Dusseldorf, Mitsubishi Electric Hall

17 – Luxembourg, Rockhal

18 – Tilburg, O13

19 – Brussels, Forest National

21 – London, Alexandra Palace

