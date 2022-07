Gira: Texas anuncian conciertos en Barcelona, Madrid, Burgos, Albacete y Valencia

Texas visitará España en septiembre de 2022. La banda actuará en nuestro país el día 4 de septiembre de 2022 en el Palacio de Congresos de Albacete, el 6 en el Palau de les Arts de Valencia, el 7 en Barcelona, en la Sala Razzmatazz, el 8 en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos y finalizará su gira el 9 de septiembre de 2022 en la sala La Riviera de Madrid.

Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum, Jump On Board, Texas vuelve ahora a los escenarios para conmemorar el 30° Aniversario de su álbum debut, Southside. En esta gira nos espera un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo, además de contar con todos sus grandes éxitos. Sin duda lo de Texas es una carrera de fondo seguida de cerca por una legión de fans que los ha acompañado y ha crecido con ellos.

Quedan grandes temas en una trayectoria como la suya, canciones que volveremos a escuchar en directo en esta gira: ‘I Don’t Want a Lover’, ‘Say What You Want’, ‘Summer Son’, ‘Inner Smile’, ‘Black Eyed Boy’, ‘When We Are Together‘… temas que no han dejado de sonar en todo este tiempo y que no faltarán en el setlist de sus próximos conciertos.

Sobre Texas

A pesar de tomar su nombre de uno de los 50 Estados Unidos de América y de adoptar varios estilos musicales con sonido americano, la banda escocesa de pop/rock Texas obtuvo casi todo su éxito en Europa a partir de finales de los 80, incluyendo los álbumes de ventas multimillonarias Southside, White on Blonde y The Hush, y una serie de exitosos sencillos tales como Say What You Want, In Our Lifetime y Summer Son. La banda se formó en 1986 alrededor de los talentos del bajista Johnny McElhone, la cantante y guitarrista rítmica Sharleen Spiteri, el guitarrista solista Ally McErlaine y el batería Stuart Kerr. El grupo tomó su nombre de la película Paris, Texas.

Fuente: Apple Music

Discografía de Texas

Southside (1989)

Mothers Heaven (1991)

Ricks Road (1993)

White on Blonde (1997)

The Hush (1999)

Careful What You Wish For (2003)

Red Book (2005)

The Conversation (2013)

Texas 25 (2015)

Jump on Board (2017)

Hi (2021)

