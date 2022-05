Gira: The Afghan Whigs anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

Como siempre hay por ahí algún despistado que se ha saltado capítulos clave de la historia del rock norteamericano, la reactivación de The Afghan Whigs en 2011 y su posterior gira de reunión sirvió para recalibrar la importancia de la banda de Greg Dulli.

Así, se hacía justicia en presente con discos pretéritos como Congregation, Gentlemen y 1965, experimentos a orillas del río Ohio que tendieron puentes entre rock del que quema y soul del que abrasa. Porque, si no hubieran existido The Afghan Whigs, The National o Interpol quizá no sonarían como suenan. La feliz reunificación también traería consigo dos nuevos álbumes (Do to the Beast en 2014 e In Spades en 2017) para probar que esa llama que prendió en los noventa todavía no se había apagado veinte años después.

Y, por supuesto, sigue sin apagarse. The Afghan Whigs publicarán su primer disco en cinco años, How Do You Burn?, el próximo mes de septiembre y lo presentarán en directo el 22 de octubre en el Teatro Barceló de Madrid y el 23 de octubre en La (2) de Apolo de Barcelona: a partir de estas nuevas canciones conectarán pasado, presente y futuro en su vuelta a la ciudad un lustro después.

Sobre The Afghan Whigs

Los muchachos eran originarios de Ohio pero la primera compañía que se fijó en ellos fue Sub Pop de Seattle. Esa circunstancia y la época que les tocó vivir hicieron que mucha gente les metiese en el cajón del grunge, un sitio donde nunca estuvieron cómodos. The Afghan Whigs era del palo duro pero más garagera que los grunges, y muy melódica, aunque más hacia el estilo soul que sus primos del norte del país. En el 93 fichó por Elektra y lanzó Gentlemen, su álbum más exitoso. La MTV le dio bola y acarició la fama, pero no abandonó la condición de banda de culto hasta su retirada en el 2001. Desde entonces, han vuelto con dos discos y un tercero que se espera para finales de 2022.

Discografía de The Afghan Whigs

Big Top Halloween (1988)

Up in It (1990)

Congregation (1992)

Gentlemen (1993)

Black Love (1996)

1965 (1998)

Do to the Beast (2014)

In Spades (2017)

