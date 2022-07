Gira: The Hives añaden conciertos en Barcelona y Valladolid

Además de su ya anunciada fecha en el festival DCODE el sábado 17 de septiembre, The Hives también incendiarán el escenario de la sala Razzmatazz de Barcelona el 8 de septiembre y serán parte de las fiestas de Valladolid el 10 de septiembre. Las entradas para el concierto de la ciudad condal estarán a la venta el 14 de julio a las 11h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa desde el 13 de julio a las 11h en esa misma web.

Hace ya más de 20 años que estos apuestos y peligrosos suecos pusieron patas arriba el mundo de la música. Durante este tiempo, han recogido innumerables premios, han vendido millones de discos y han sacudido con sus locos y vibrantes conciertos todos los rincones del mundo.

Su singular punk-rock y sus inconfundibles trajes en blanco y negro son también seña de identidad de la que está considerada una de las mejores bandas en directo, con más carisma y con mayor conexión con el público. Sus cinco álbumes en estudio encierran himnos del panorama indie/rock como Hate To Say I Told You Say, Tick Tick Boom, Walk Idiot Walk o Main Offender que harán vibrar a los asistentes que acudan a verlos a la sala Razzmatazz de Barcelona, al festival DCODE de Madrid y a las fiestas de Valladolid.

Venta de entradas

Entradas a la venta: 14 de julio a las 11h en www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red ticketmaster).

Preventa: 13 de julio a las 11h en www.livenation.es

Precios Barcelona: Anticipada: 30€ (+gastos). Taquilla: 35€ (+gastos)

Política de acceso Barcelona: Menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal.

