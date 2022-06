Gira: The Soft Moon anuncia concierto en Barcelona

Como si hubiera estado esperando a que el mundo se reactivara para asegurarse de que en esta nueva realidad también necesitamos refugiarnos en las sombras de vez en cuando, Luis Vasquez retoma su proyecto The Soft Moon cuatro años después de Criminal, su último disco hasta la fecha. Es, por lo tanto, el momento perfecto para reivindicar su importancia e influencia: de la misma forma que él ha confesado que no haría la música que hace de no haber existido Suicide o Bauhaus, es imposible obviar su papel como padre musical de esa nueva generación dark que forman Depresión Sonora, EKKSTACY, julie o Provoker.

El regreso de The Soft Moon se materializará definitivamente el 23 de septiembre con la publicación de Exister, el quinto álbum de su trayectoria. Un trabajo en el que Vasquez nos introduce con Him, single techno-rock donde colabora fish narc, miembro del colectivo GothBoiClique. El próximo 15 de octubre estará presentándolo en vivo en Barcelona dentro de una gira española que también pasará por Vigo (11 de octubre, Master Club), Madrid (13 octubre, La Casa Encendida) y Zaragoza (14 de octubre, Fiestas del Pilar). La vuelta de The Soft Moon a Barcelona será en las madrugadas de Nitsa Club, un contexto perfecto para una propuesta en la que resuenan los ecos de The Haçienda y la Ruta del Bakalao.

Venta de entradas

SÁBADO 15 DE OCTUBRE – BARCELONA (NITSA CLUB / SALA APOLO)

Las entradas ya están a la venta en DICE a un precio de 16 € más gastos de distribución y solo para mayores de 18 años. Las entradas dan acceso a toda la programación de la noche en Nitsa Club.

