Gira: Todo a punto para los conciertos de Brian Fallon en Barcelona, Madrid y Cascante (Navarra)

Después de varios años de espera, Brian Fallon vuelve a Europa en una gira de 27 conciertos por el viejo continente apoyado por su banda, The Howling Weather, durante los meses de abril y mayo 2022. Es la ansiada gira pospuesta por culpa de la pandemia que esperamos dejar atrás de una vez por todas. Abrirán sus conciertos de Barcelona, Madrid y Cascante (Navarra) ni más ni menos que Chris Farren y Jesse Malin.

Brian Fallon es el líder indiscutible del grupo The Gaslight Anthem (que, por cierto, vuelven), el grupo de rock revelación allá por el año 2008 (esto no lo decimos nosotros sino nada más y nada menos que The Boss, el mismísimo Bruce Springsteen) y también ha desarrollado otros proyectos al margen tocando en The Horrible Crowes y Molly & The Zombies. En 2016, Brian decidió dar un giro a su carrera y sacó su primer disco en solitario, ‘Painkillers‘. El álbum fue unánimemente celebrado por la crítica especializada como uno de los mejores álbumes del año y revistas como MOJO y Kerrang! lo declararon como la mejor colección de canciones de un Fallon que vuelve la vista hacia sus raíces roots and rock.

En 2018, Fallon edita ‘Sleepwalkers‘. Grabado en New Orleans con Tim Hutt a los mandos – el hombre que estuvo detrás de el exitoso The ́59 Sound de The Gaslight Anthem -. ‘Sleepwalkers‘ supone un ejemplo más de la maestría compositora de Fallon a la hora de retratar de una manera personal y romántica los sucesos cotidianos. Las giras que vinieron después de este álbum supusieron escalar un nuevo peldaño a Brian Fallon y hacerle crecer como artista en directo llevándole a los escenarios de los grandes festivales de Europa y EE.UU a la vez que lo animó a realizar una nueva gira posterior mostrando su faceta más íntima en acústico.

Los estereotipos de estrella del rock de Brian Fallon han quedado atrás. Y nadie lo tiene más claro que él mismo. Habiendo cumplido recientemente 40 años, la leyenda de Nueva Jersey ha dejado más que su juventud en su retrovisor. Su antiguo banda, The Gaslight Anthem, se reunió para una serie de shows míticos en 2018, y mientras preparan su recuerdo, Brian Fallon continúa con su carrera en solitario.

Con su disco ‘Local Honey‘, editado en colaboración con sus venerados amigos de la impronta Thirty Tigers (Sturgill Simpson, Jason Isbell, etc), Fallon ha hecho el álbum que siempre ha querido hacer y ha puesto él mismo en un lugar para liberarlo exactamente como le plazca. Como curiosidad, a finales del año pasado Fallon también publicó un disco- en este caso de versiones de villancicos- titulado ‘Night Divine’. Pero sin duda es en ‘Local Honey‘ donde salen a la luz sus dotes innatas de singer-songwriter, siguiendo la estela de su maestro Springsteen. Introspectivo y de inclinación acústica, este trabajo es un punto de referencia, un tiempo y un lugar con un sonido sincero y adulto que ha estado en su mente y en su corazón durante mucho tiempo. Único entre su producción, ‘Local Honey‘ es una instantánea de la existencia actual de Fallon y un golpe maestro de un artista cuyo talento para escribir canciones está en ebullición.

Conciertos de Brian Fallon

Jueves 12 de Mayo – Barcelona – Sala Apolo

Viernes 13 de Mayo – Madrid- Ochoymedio Sala But

Sábado 14 de Mayo – Cascante (Navarra) – Estaciones Sonoras

Entradas: www.heartofgold.es

