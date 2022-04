Gira: White Lies anuncian conciertos en Barcelona, Santiago y Madrid

Coincidiendo con el anuncio del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, White Lies confirman las fechas de su próxima gira. Los veremos el viernes 13 de mayo de 2022 en la sala Apolo 2 de Barcelona, el domingo 15 de mayo en la sala Capitol de Santiago de Compostela, y el miércoles 18 de mayo en la sala Mon Live de Madrid.



Las entradas se pueden adquirir a través de doctormusic.com y entradas.com por 28 Euros para Barcelona y Madrid y 23 Euros para Santiago de Compostela (gastos de distribución no incluidos).

Posiblemente White Lies es una de las bandas de guitarras más grandes que ha dado el Reino Unido en los últimos años. Su anterior álbum, Five, obtuvo grandes elogios en 2019, y a ese éxito le acompañó también una gira sold out. Con sus anteriores lanzamientos, incluidos Ritual en 2011, BIG TV en 2013 y Friends en 2016, la última década ha visto a la banda establecerse como un referente a nivel mundial con giras sold out en Europa y más allá. Ganas no faltan de verlos de nuevo en nuestro país, y es que 2022 nos devuelve a los mejores artistas internacionales en directo y White Lies no podían faltar en esa lista.



Lo más nuevo de la banda es su disco As I Try Not To Fall Apart [PIAS], que vio la luz el 18 de febrero con un primer adelanto, el single que lleva el mismo título y que puedes ver y escuchar aquí. As I Try Not To Fall Apart , este nuevo disco, ha sido grabado en dos sesiones de estudio y es su álbum más extenso hasta la fecha. En este encontramos rock explosivo, electro-pop, sonidos inspirados en el progresivo, ritmos con tintes funk y algunos de los ganchos más representativos del sonido de White Lies.

Su nuevo disco simplifica todo lo bueno de White Lies a lo largo de su carrera: canciones con gancho, ingenio lírico oscuro, cantos desafiantes, amplios paisajes sonoros e instrumentación dinámica.

White Lies son: Harry McVeigh (voz / guitarra), Charles Cave (bajo) y Jack Lawrence-Brown (batería).

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!