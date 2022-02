Gira: Wilco celebrará el 20º aniversario de «Yankee Hotel Foxtrot» con seis conciertos en Nueva York y Chicago

Wilco ofrecerá seis conciertos en abril para celebrar el 20º aniversario desde el lanzamiento de su aclamado cuarto álbum Yankee Hotel Foxtrot, que interpretarán en directo en su totalidad.

La gira se llamará We Are Touring To Break Your Heart, un guiño a la canción con la que abren el disco, I Am Trying To Break Your Heart, y se celebrarán los días 15, 16, 17 y 18 de abril en Nueva York y los días 22 y 23 en Chicago.

Recordemos que el álbum fue publicado oficialmente en 2002 por el sello Nonesuch Records, unos meses después de que la banda originalmente lo publicase gratuitamente dentro del conflicto que, en aquel entonces, tenían con sello Reprise, que no estaba enteramente satisfecho con el sonido del disco.

Fuese como fuese, ahora se le recuerda como uno de los principales discos de esa época y, sin duda, una de las cumbres de la carrera de los estadounidenses.

Wilco – Yankee Hotel Foxtrot

