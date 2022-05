Gira: Yann Tiersen añade concierto en Vigo a su gira española

El francés Yann Tiersen actuará en Vigo el 22 de julio presentando su nuevo espectáculo Electronic Set (Live A/V). El concierto tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo y las entradas ya se encuentran a la venta. Os recordamos que Tiersen y su Electronic Set (Live A/V) también pasarán durante el mes de julio por Barcelona (el día 16, Festival Jardins de Pedralbes), Cartagena (el 17, La Mar de Músicas), Santander (el 20, Escenario Santander), Madrid (el 23, Noches del Botánico) y San Sebastián (el 24, Jazzaldia).

El directo Electronic Set (Live A/V) se basará en las últimas producciones de Tiersen. Su disco Kerber, que publicó en julio de 2021, un álbum nacido en 2020, primero componiendo sus temas al piano y luego transformando y procesando meticulosamente el resultado con sonidos electrónicos, para crear así pasajes sonoros envolventes. En paralelo a ese disco ha lanzado, a través de la plataforma LIVENow, la película Yann Tiersen: Kerber – The Film, en la que fusiona la música de ese álbum con los paisajes de la isla de Ushant, donde reside. Y finalmente, el 10 de junio de 2022 saldrá su próximo LP, 11 5 18 2 5 18, el sucesor de Kerber.

La telonera de estas actuaciones será QUINQUIS, nombre del proyecto musical de la francesa Émile Quinquis (esposa y colaboradora de Tiersen). Con anterioridad, Émile había estado en el grupo Tiny Feet, que lanzó dos álbumes, Silent (2014) y As An End To Death (2017). Con QUINQUIS Émile quiere representar musicalmente un nuevo comienzo, forjando una conexión más profunda con su cultura, historia e identidad bretona (lengua en la que canta), hasta explorar territorios sonoros inéditos en su trayectoria. En ese sentido, empezar a trabajar con el célebre productor Gareth Jones (Depeche Mode, Liars, Apparat, Sunroof) ha marcado fuertemente la senda que la ha acabado llevando hasta su álbum de debut, una obra donde la naturaleza se presenta como un elemento clave. El LP, que se titula Seim, aparecerá el 20 de mayo en el sello Mute.

