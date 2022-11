Gira: Yo La Tengo presentará su nuevo disco con conciertos en Barcelona, Madrid y Bilbao

La banda estadounidense de indie-rock, Yo La Tengo, ha anunciado la publicación de This Stupid World, su decimosexto álbum que verá la luz el 10 de febrero, una noticia que viene acompañada por la gira de presentación de este nuevo de trabajo para la próxima primavera. En nuestro país, el grupo actuará el 29 de abril en la sala Apolo de Barcelona, el 2 de mayo en Warner Music The Music Station Príncipe Pío de Madrid y el 3 de mayo en la sala Santana 27 de Bilbao.

El tiempo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando, pero eso no impide que el grupo pueda contraatacar. Yo La Tengo lleva casi cuatro décadas en una carrera de velocidad, y hasta el momento, siguen ganando. La última victoria del trío se llama This Stupid World, un conjunto fascinante de canciones en las que Kaplan, Georgia Hubley y James McNew se resisten al tic-tac del reloj. Esta música no es tan atemporal como desafiante en el tiempo.

Por supuesto los tiempos han cambiado igual para el resto del mundo como para Yo La Tengo. En el pasado, la banda trabajaba a menudo con productores y mezcladores externos. Esta vez, han hecho This Stupid World ellos solos, con un criterio probado a lo largo del tiempo que es lo suficientemente sólido como para mantener los altos entandares del grupo, y lo suficientemente ágil como para hacer cosas nuevas.

Ahora, el grupo vuelve a la carretera para presentar este nuevo trabajo y los éxitos de su extensa trayectoria que siguen siendo igual de perdurables al paso del tiempo.

Entradas a la venta: el viernes 4 de noviembre a las 10h en livenation.es y Ticketmaster.es (+ red Ticketmaster).

Precios: desde 27€ (+ gastos de distribución).

Política de acceso: menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal.