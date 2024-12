Guns N’ Roses anuncian concierto en Barcelona para el verano de 2025

La icónica banda de rock Guns N’ Roses ha confirmado su única fecha en España para el próximo verano de 2025 y es que, el 9 de junio, el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona será testigo de un espectáculo único que promete ser inolvidable. Este anuncio forma parte de una impresionante gira europea y por Oriente Medio que llevará a Guns N’ Roses a encabezar estadios y festivales durante todo el verano.

La gira, que comenzará el 23 de mayo en Riad, Arabia Saudita, incluye 24 fechas en total y llevará a la banda a presentarse por primera vez en países como Arabia Saudí, Georgia, Lituania y Luxemburgo. Además de Barcelona, Guns N’ Roses regresará a escenarios conocidos en Bulgaria, Serbia, Turquía, Portugal, Italia, República Checa, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, Hungría y Austria.

El cartel de esta gira no podría ser más emocionante, ya que contará con invitados especiales como Public Enemy, Rival Sons (en el caso de Barcelona) y Sex Pistols con Frank Carter en fechas seleccionadas. Las entradas para el concierto en Barcelona estarán disponibles a partir del viernes 13 de diciembre a las 9h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios que parten desde los 65€ más gastos de distribución.

Guns N’ Roses sigue siendo una de las bandas de rock más dinámicas y emblemáticas de la historia. Su inolvidable álbum de 1987, Appetite For Destruction, certificado como disco de diamante, se destaca como «el álbum debut más vendido en la historia de Estados Unidos» y «el undécimo álbum más vendido en EE. UU. de todos los tiempos». La gira Not In This Lifetime… (2016-2019) es la «cuarta gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos».

En 1991, Guns N’ Roses sacudió al mundo con el impacto doble de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II, ambos certificados 7x platino, logrando los dos primeros puestos en el Billboard 200 en su lanzamiento. Con ventas totales de 100 millones de unidades hasta ahora, su catálogo también incluye G N’ R Lies (5x platino), The Spaghetti Incident? (platino), Greatest Hits (5x platino) y Chinese Democracy (platino). Además, son una de las bandas de rock más reproducidas en plataformas digitales, con un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tras la reunión del siglo, encabezaron Coachella y vendieron más de 5 millones de entradas en la gira Not In This Lifetime… Tour. Sin embargo, Guns N’ Roses nunca se detienen, con más giras en el horizonte en 2023 y otras sorpresas: el «Nightrain» sigue rodando a toda velocidad.

Guns N’ Roses son Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra solista). La banda sigue demostrando que el rock and roll está más vivo que nunca y que su legado continúa creciendo con cada nuevo concierto y lanzamiento. ¡Prepárate, Barcelona, porque el 9 de junio de 2025 será una noche para recordar!

