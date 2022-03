James anuncian conciertos en Madrid y Barcelona para septiembre de 2022

Desde el lanzamiento de su primer sencillo en 1991, Sit Down, la banda británica James ha puesto 16 álbumes de estudio en el mercado, vendiendo más de 25 millones de copias, y haciendo innumerables conciertos y festivales alrededor de todo el mundo. Tras estos 39 años de carrera, James sigue siendo un gran espectáculo en directo, habiendo vendido más de 60.000 entradas para su gira por arenas en Reino Unido en este último año, la banda llega a España para presentar su último trabajo, All The Colours Of You.

All The Colours Of You, que empezó a grabarse antes de que estallara la pandemia de la COVID-19, ha sido producido por el ganador del premio GRAMMY Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, o The Killers). Siendo la primera vez que colabora en un trabajo de James, Jacknife ha conseguido dar un enfoque distinto al sonido habitual de la banda. El resultado es un álbum con las canciones más frescas e innovadoras de su carrera, conservando el sonido tan característico de la banda británica, pero con el toque de uno de los productores más reconocidos del mundo.

Fechas de la gira española de James

14 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA RIVIERA, MADRID

15 DE SEPTIEMBRE 2022 – APOLO, BARCELONA

Venta de entradas

Preventa exclusiva Live Nation el martes 22 de marzo a partir de las 12:00h en livenation.es. Entradas a las venta general disponibles el jueves 24 las 12:00h en livenation.es y ticketmaster.es.

Cartel de la gira

