James Blake anuncia gira por UK y Europa sin parada en España

Artista: James Blake

Gira: El artista británico acaba de anunciar gira por el Reino Unido y Europa en apoyo de su próximo álbum Friends That Break Your Heart pero, y aquí está la mala noticia, no tiene prevista parada en España por el momento.

Fechas: 30 de abril al 17 de mayo de 2021.

¿Y el nuevo disco? El quinto álbum de Blake llegará el 8 de octubre a través de Polydor, algo más tarde de la fecha inicialmente prevista del 10 de septiembre debido a retrasos en la impresión del vinilo en medio de la pandemia de COVID-19.

¿Entradas a la venta? Saldrán a la venta a las 9am del viernes 24 de septiembre y estarán disponibles para comprar aquí.