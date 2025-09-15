Jamiroquai vuelve a España con un único concierto en Sevilla que promete hacer historia

Después de seis años sin pisar escenarios, Jamiroquai regresa con fuerza y estilo. La banda británica liderada por el inconfundible Jay Kay ha anunciado su único concierto en España para 2026, y no será en cualquier sitio: el 16 de julio, el grupo se presentará en la emblemática Plaza de España de Sevilla como parte de su gira mundial The Heels of Steel.

Este esperado cobcierto será el broche de oro del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, y se perfila como una experiencia irrepetible para los fans del funk, el soul y el acid jazz. Con más de tres décadas de trayectoria, Jamiroquai ha dejado huella con himnos como Virtual Insanity, Cosmic Girl y Canned Heat, acumulando 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy y más de 1.7 billones de reproducciones en Spotify.

Las entradas estarán disponibles en preventa a través de Live Nation el 17 de septiembre a las 11h, mientras que la venta general comenzará el 19 de septiembre en Live Nation y Ticketmaster, con precios desde 75€ más gastos de distribución.

Además, aunque este será su único concierto en España en 2026, Jamiroquai también actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 de noviembre de 2025, con las últimas entradas aún disponibles.

Con una producción visual ambiciosa y el groove intacto, el regreso de Jamiroquai promete ser uno de los momentos musicales más destacados del próximo año. Sevilla se prepara para bailar.

Jamiroquai: el groove que desafió géneros y conquistó generaciones

Desde su debut en 1993 con Emergency on Planet Earth, Jamiroquai se posicionó como una de las bandas más innovadoras del panorama británico. Liderados por Jay Kay, su estilo fusionó funk, acid jazz y disco con una estética visual única y letras con conciencia ecológica y social. El grupo surgió en Londres bajo el sello independiente Acid Jazz, y rápidamente atrajo la atención de Sony Music, con quien firmaron un contrato para publicar ocho álbumes. A lo largo de los años, su formación ha evolucionado, pero el núcleo creativo de Jay Kay ha mantenido intacta la esencia del proyecto. Su segundo disco, The Return of the Space Cowboy (1994), consolidó su sonido, mientras que Travelling Without Moving (1996) los catapultó al estrellato global con éxitos como Virtual Insanity y Cosmic Girl.

La discografía de Jamiroquai incluye ocho álbumes de estudio, entre ellos Synkronized (1999), A Funk Odyssey (2001), Dynamite (2005) y Rock Dust Light Star (2010), cada uno mostrando una evolución sonora sin perder su identidad. En 2017, tras un largo silencio, regresaron con Automaton, un trabajo que mezcla electrónica futurista con su característico groove. Además, lanzaron la recopilación High Times: Singles 1992–2006, que celebra sus mayores éxitos. Con más de 15 millones de discos vendidos, un Grammy, 15 nominaciones a los Brit Awards y más de 1.7 billones de reproducciones en Spotify, Jamiroquai ha dejado una huella imborrable en la música contemporánea. Su legado no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de hacer bailar y pensar al mismo tiempo.

