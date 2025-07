Johnny Jewel traerá su universo sonoro de gira por España este noviembre

El genio del synth-pop Johnny Jewel, líder de proyectos icónicos como Chromatics, Glass Candy y Desire, llegará a España en noviembre para ofrecer tres conciertos únicos. Conocido por su trabajo como compositor de bandas sonoras como Drive y la tercera temporada de Twin Peaks (2017), Jewel es el cerebro detrás del sello Italians Do It Better, fundado en 2006. Este sello ha definido un sonido retrofuturista que ha marcado la escena del synth-pop, convirtiendo a Jewel en una figura de culto cuyo estilo es inconfundible: o es música de Italians Do It Better, o es alguien intentando emularla.

Jewel actuará el 14 de noviembre en Barcelona (Almo2bar), el 15 en Madrid (El Sol) y el 16 en San Sebastián (Dabadaba). Sus conciertos prometen ser una retrospectiva de su influyente carrera, sumergiendo al público en su universo cinematográfico y nostálgico. Las entradas estarán disponibles desde el 31 de julio a las 11:00 en la plataforma Fever por 20 € más gastos de distribución. Los clientes de Revolut podrán disfrutar de un 10% de descuento, y los nuevos usuarios recibirán un crédito de bienvenida de 20 €. Además, los conciertos son accesibles con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura.

No te pierdas la oportunidad de experimentar en vivo el sonido que ha definido una era.

Johnny Jewel: el arquitecto del synth-pop retrofuturista

Johnny Jewel es una figura clave en la música contemporánea, conocido por su habilidad para tejer atmósferas cinematográficas y nostálgicas que han definido el sonido del synth-pop moderno. Como líder de proyectos como Chromatics, Glass Candy y Desire, Jewel ha creado un universo sonoro que combina la estética de los 80 con una sensibilidad futurista. En 2006 fundó el sello Italians Do It Better, una plataforma que no solo lanzó sus propios trabajos, sino que también se convirtió en el epicentro de un género que muchos han intentado imitar. Su trabajo como compositor de bandas sonoras, incluyendo Drive (2011) y la tercera temporada de Twin Peaks (2017), consolidó su reputación como un creador de paisajes sonoros evocadores, capaces de transportar al oyente a mundos cargados de melancolía y misterio.

La discografía de Jewel es tan diversa como influyente. Con Chromatics, destacó con álbumes como Night Drive (2007), que incluye el icónico sencillo Tick of the Clock, y Kill for Love (2012), una obra maestra del synth-pop. Glass Candy, por su parte, brilló con B/E/A/T/B/O/X (2007), un disco que destila energía disco-punk. Con Desire, lanzó II (2009), con el hit Under Your Spell. Además, Jewel ha publicado trabajos en solitario como Themes for an Imaginary Film (2011), que muestran su versatilidad. Su capacidad para fusionar géneros y evocar emociones ha hecho que su música sea un referente cultural, resonando en películas, series y la imaginación colectiva.

