Jorge Drexler vuelve a España en 2026 con nuevo disco y tres conciertos imprescindibles

El cantautor uruguayo Jorge Drexler ha confirmado que en 2026 publicará un nuevo álbum y lo presentará con tres grandes conciertos en España. Las fechas ya están marcadas en el calendario: el 26 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, el 16 de octubre en el Roig Arena de Valencia y el 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tras el éxito de su gira Tinta y Tiempo (2022), que recorrió más de 35 países durante casi tres años, Drexler regresa con la expectación que siempre genera su propuesta artística.

El anuncio llega acompañado de la publicación de nuevos sencillos como El fin y el medio y Desastres Fabulosos —este último en colaboración con Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, con el que ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Pop/Rock. La gira española se suma a las fechas ya confirmadas en Latinoamérica, consolidando un regreso que promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo año. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del artista y en las plataformas de cada recinto.

La trayectoria de Jorge Drexler lo ha convertido en uno de los nombres más respetados de la música en español contemporánea. Su capacidad para fusionar la canción de autor con la música popular latinoamericana y la exploración sonora lo han situado en un lugar único dentro del panorama internacional. Con este nuevo proyecto, el uruguayo busca seguir ampliando los límites de su propuesta, siempre marcada por la sensibilidad lírica y la innovación.

Jorge Drexler: un viaje de más de tres décadas entre la canción de autor y la experimentación sonora

La carrera de Jorge Drexler comenzó en Montevideo a principios de los años noventa, cuando publicó su primer álbum La luz que sabe robar (1992). Desde entonces, su discografía ha sido un recorrido constante por la evolución de la canción de autor, con trabajos como Radar (1994), Vaivén (1996) y Llueve (1998), que marcaron su consolidación en Uruguay y su posterior salto a España. Con Frontera (1999) y Sea (2001), Drexler empezó a experimentar con sonidos más electrónicos y texturas que lo alejaban de la tradición estricta del folk latinoamericano, abriendo un camino hacia la innovación que se convertiría en su sello personal.

El reconocimiento internacional llegó con Eco (2004), un álbum que incluía Al otro lado del río, tema con el que ganó el Óscar a Mejor Canción Original en 2005, convirtiéndose en el primer uruguayo en lograrlo. A partir de ahí, su discografía se expandió con títulos como Amar la trama (2010), Salvavidas de hielo (2017) y Tinta y Tiempo (2022), todos ellos aclamados por la crítica y premiados en los Latin Grammy. Su música combina la intimidad de la guitarra y la voz con una búsqueda constante de nuevas sonoridades, desde el uso de loops vocales hasta la integración de ritmos electrónicos.

Hoy, con más de treinta años de carrera y dieciséis Latin Grammy en su haber, Jorge Drexler se mantiene como un referente indiscutible de la música en español. Su discografía no solo refleja una evolución artística, sino también un compromiso con la experimentación y la sensibilidad poética. El nuevo álbum de 2026 se presenta como la continuación natural de ese viaje, un paso más en la construcción de un legado que sigue creciendo y que lo mantiene en la primera línea de la música global.

