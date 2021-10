José González anuncia gira por teatros en 2022 con cinco fechas en España

Artista

José González

¿Por qué es noticia?

El artista sueco de raíces argentinas José González recorrerá cinco ciudades españolas con una gira de teatros en 2022 para presentar su nuevo y esperado disco, Local Valley, tras seis años sin publicar un LP.

Sobre la gira

José González prepara una gira de teatros que le acercará, en este formato tan apropiado para su música, por numerosas ciudades en febrero de 2022. Arrancará el día 3 en el Festival Mil.Lenni de Barcelona, para continuar el 4 en Valencia (Espai Rambleta), el 5 en Donostia/San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia), el 6 en Gijón (Teatro Jovellanos) y el 7 en Madrid (Espacio Ibercaja Delicias). Las entradas de Barcelona, Valencia y Madrid saldrán a la venta a las 10 am del jueves 21 de octubre en lasttour.net, mientras que las de Donostia/San Sebastián y Gijón lo harán próximamente.

Presentará el disco que acaba de estrenar, Local Valley, un título que nos invita a reflexionar, avanzar y salir de la zona de confort: «Nos quedamos trabados en un valle local, señalando al grupo evitamos cambiar», canta José González en el tema Valle local.

Ecos de folk africano y latinoamericano, guitarras acústicas, letras existenciales y, por primera vez, algunos temas en español, se unen en este cuarto álbum, para el que ha habido que esperar seis años desde su anterior trabajo. El artista sueco de raíces argentinas muestra en este disco sus pensamientos, a veces crudos y duros con la humanidad como colectivo, pero también dejando un espacio para la luz y la ternura con canciones como Lilla G, dedicada a su hija.

González se dio a conocer a principios de los 2000 con su banda Junip para alcanzar la fama mundial desarrollando su carrera como músico en solitario. Silvio Rodríguez es una de sus referencias musicales, aunque José González ha creado un sonido propio y característico con su guitarra clásica y voces melodiosas. Una música bonita y creadora de atmósferas que no ha pasado desapercibida al mundo del cine y la televisión, que en multitud de ocasiones ha recurrido a las composiciones indie-folk de este cantautor para las bandas sonoras de películas como La vida secreta de Walter Mitty o series como The O.C., One Tree Hill, Scrubs, House, Bones…

Fechas de la gira

BARCELONA Palau de la Música, Festival Mil-Lenni Jueves, 3 de febrero de 2022 Entradas a la venta a partir del jueves 21 de octubre a las 10am en lasttour.net

VALENCIA Espai Rambleta Viernes, 4 de febrero de 2022 Entradas a la venta a partir del jueves 21 de octubre a las 10am en lasttour.net

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN Teatro Victoria Eugenia Sábado, 5 de febrero de 2022 Entradas a la venta próximamente en lasttour.net

GIJÓN Teatro Jovellanos Domingo, 6 de febrero de 2022 Entradas a la venta próximamente en lasttour.net

MADRID Espacio Ibercaja Delicias Lunes, 7 de febrero de 2022 Entradas a la venta a partir del jueves 21 de octubre a las 10am en lasttour.net

Sobre José González

Aunque sus canciones han sonado en campañas de publicidad y programas de televisión, y algunos artistas de renombre le han regalado elogios, José González es el mismo que en sus inicios. Pese al éxito y el reconocimiento, el cantautor sueco de padres argentinos sigue enamorándonos con su folk crepuscular, cálido y contenido, muy alejado de las superproducciones, los excesos y las concesiones a la industria musical. Esta lista, con sus maravillosas canciones como intachable carta de presentación, puede convertirse en tu mejor elección para disfrutar de las tardes melancólicas.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

