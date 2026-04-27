Kerala Dust, Razorlight, Rival Consoles, Fantastic Negrito y Pale Waves protagonizan el nuevo ciclo Gira Vibra Mahou by Mad Cool en Madrid

El ciclo Gira Vibra Mahou by Mad Cool vuelve a Madrid con una edición que apuesta por la diversidad estilística y la cercanía con el público. La primera cita será el 21 de mayo en el Teatro Eslava con Kerala Dust, que regresan a la capital tras agotar entradas en su última visita. El trío londinense presentará An Echo Of Love, su tercer álbum, un trabajo que profundiza en la idea del movimiento constante y en esa mezcla tan suya donde el art rock se funde con la electrónica, el blues del desierto y una sensibilidad nocturna que invita a perderse en la pista de baile.

La programación continúa el 5 de junio, también en el Teatro Eslava, con Razorlight, una de las bandas británicas más populares del indie-rock de los 2000. Con Johnny Borrell como figura central y su formación original reunida desde 2024, celebrarán el 20º aniversario de su segundo álbum, Razorlight, que los llevó al número uno en Reino Unido y les valió nominaciones a los Brit Awards gracias a éxitos como “America”.

El 18 de junio será el turno de Rival Consoles, alias del productor londinense Ryan Lee West, que aterriza en la sala Mon con su electrónica emocional y cinemática. Su discografía, siempre en evolución, abarca desde el IDM desafiante de sus inicios hasta trabajos conceptuales como Howl, Overflow o Now Is, y su reciente Landscape From Memory, publicado en 2025.

El ciclo continuará el 6 de julio en El Sol con el blues visceral de Fantastic Negrito, ganador de tres premios Grammy y una de las voces más singulares de la música negra contemporánea. Su trayectoria dio un giro decisivo tras ganar el Tiny Desk Contest de NPR en 2015, y desde entonces ha firmado discos tan celebrados como The Last Days Of Oakland o Please Don’t Be Dead. Su último trabajo es Son Of A Broken Man, publicado en 2024, al que se suma el reciente single “California Loner”.

La clausura llegará el 15 de septiembre con Pale Waves, cuarteto de Mánchester que ha transitado del synth-pop de tintes ochenteros al pop-punk y, más recientemente, a un jangle-pop melódico con su álbum Smitten. Con nominaciones al BBC Sound Of 2018 y un Under The Radar Award en los NME Awards, la banda se ha consolidado como una de las propuestas británicas más sólidas de su generación.

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