Kid Francescoli anuncia conciertos en Barcelona y Madrid para presentar su nueva etapa con «The Initio Mixtape»

Kid Francescoli regresará a España este otoño con dos fechas muy especiales: el 4 de noviembre en Barcelona (Razzmatazz 2) y el 5 de noviembre en Madrid (Sala But). Las entradas saldrán a la venta este jueves 2 de abril a las 11:00, aunque quienes quieran asegurarse su sitio podrán acceder a una preventa exclusiva el miércoles 1 de abril a las 11:00, previa inscripción en la web de Houston Party. Dos citas que confirman el excelente momento creativo del productor marsellés, uno de los nombres más influyentes del electro‑pop francés contemporáneo.

El anuncio llega tras la publicación de su nuevo EP “The Initio Mixtape”, lanzado en enero y en el que Kid Francescoli colabora con artistas como Kazy Lambist. Este trabajo marca el inicio de un año en el que el músico quiere volver “a lo grande” tanto al estudio como a los escenarios, después de una etapa especialmente intensa gracias al éxito global de temas como “Moon (And It Went Like)”, “Blow Up” o “The Player”, que acumulan millones de reproducciones y se han convertido en auténticos fenómenos virales.

A lo largo de sus tres lustros de carrera, Francescoli ha elevado el electro‑pop francés con una mezcla de elegancia, sensibilidad mediterránea y un instinto melódico que lo ha llevado a girar por los cinco continentes. Su último álbum, Sunset Blue (2023), consolidó esa identidad con un homenaje luminoso a sus raíces, combinando French touch soleado, chillwave romántico, synth‑pop animado, electro‑soul y un toque cinematográfico que lo distingue dentro de la escena gala.

Con estas nuevas fechas en Barcelona y Madrid, el productor promete un directo vibrante, cargado de ritmo y emoción, que recorrerá tanto sus grandes éxitos como esta nueva etapa marcada por “The Initio Mixtape”.

Kid Francescoli, una trayectoria que convirtió el French Riviera touch en un sonido global

Desde su debut en 2006, Kid Francescoli se ha consolidado como uno de los productores más versátiles de la escena francesa. Tras su primer álbum homónimo, fue ampliando su universo sonoro con trabajos como It’s Happening Again, With Julia, Play Me Again, Lovers, Azuro —banda sonora de la película del mismo nombre— y Sunset Blue, donde abrazó plenamente su identidad mediterránea. Su mezcla de electro‑pop elegante, ritmos cálidos y melodías irresistibles lo ha llevado a colaborar con voces clave de la escena francesa y a conquistar audiencias internacionales. Con “The Initio Mixtape”, Francescoli abre un nuevo capítulo que promete más exploración, más baile y una sensibilidad cada vez más refinada.

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