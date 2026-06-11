Kingfishr han anunciado una gira europea para el otoño de 2026 que incluye dos fechas en España: el 24 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona y el 25 de noviembre en la Sala Wagon de Madrid. Las entradas salen a la venta general este viernes 13 de junio a las 10:00h a través de la web oficial de la banda. El anuncio llega mientras el trío de Limerick se prepara para arrancar su gira irlandesa de estadios y pabellones con todo vendido, y días después de que su nuevo single «The Sun Will Never Settle» debutara como Hottest Record en BBC Radio 1 y entrara directamente al número 1 en Irlanda.

Para quienes todavía no los conocen: Kingfishr son el grupo que más ha crecido en Irlanda en los últimos dos años, y uno de los ascensos más sólidos que ha dado el folk indie en Europa en mucho tiempo. Verlos en sala este noviembre es, probablemente, la última oportunidad antes de que el formato se quede pequeño.

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De Limerick a los estadios: cómo Kingfishr se convirtieron en el secreto mejor guardado de Irlanda

Eddie Keogh, Eoghan «McGoo» McGrath y Eoin «Fitz» Fitzgibbon se conocieron estudiando ingeniería en la Universidad de Limerick y empezaron a hacer música durante el confinamiento por puro aburrimiento. Lo que siguió no tiene demasiados precedentes en el folk indie contemporáneo: grababan en un estudio casero instalado en una granja lechera en el condado de Tipperary, y en cuestión de dos años pasaron de telonear a Bruce Springsteen y George Ezra a llenar sus propios recintos.

El punto de inflexión fue Killeagh, escrita originalmente para un club de hurling local y convertida después en el single irlandés más escuchado del año: cinco semanas en el número 1, más de 50 millones de reproducciones en Spotify y cuádruple platino en Irlanda. El álbum debut, Halcyon (agosto de 2025, B-Unique/Atlantic Records), llegó directo al número 1 y los instaló definitivamente en el circuito de grandes recintos. En 2026 ya llevan más de 160.000 entradas vendidas entre Irlanda, Reino Unido, Europa y Australia, incluyendo dos noches agotadas en el O2 Academy Brixton de Londres y una gira australiana con todas las fechas sold out.

La banda, que publica a través de B-Unique/Atlantic, ha lanzado en lo que va de año dos singles que apuntan a material nuevo: The Blade (junto a Matt Corby) en febrero, y ahora «The Sun Will Never Settle», producido por David Curley en los estudios Grouse Lodge (el mismo productor de Killeagh y Diamonds & Roses). Según Keogh, la canción trata sobre el final de una relación y salir mejor de lo que uno entró: «Si tienes la suerte de terminar una relación y ambos sois mejores personas después, formas parte de un club muy selecto.»

Todas las fechas de la gira europea de Kingfishr

La gira europea arranca en noviembre y se extiende hasta diciembre, con quince fechas repartidas entre Alemania, Italia, Suiza, España, Bélgica y los Países Bajos. Estas son todas las paradas confirmadas:

16 de noviembre — Hamburgo, Alemania · Große Freiheit 36

— Hamburgo, Alemania · Große Freiheit 36 17 de noviembre — Berlín, Alemania · Huxleys Neue Welt

— Berlín, Alemania · Huxleys Neue Welt 18 de noviembre — Múnich, Alemania · Kesselhaus

— Múnich, Alemania · Kesselhaus 20 de noviembre — Frankfurt, Alemania · Zoom

— Frankfurt, Alemania · Zoom 21 de noviembre — Milán, Italia · Fabrique

— Milán, Italia · Fabrique 22 de noviembre — Zúrich, Suiza · Kaufleuten

— Zúrich, Suiza · Kaufleuten 24 de noviembre — Barcelona, España · Sala Apolo

— 25 de noviembre — Madrid, España · Sala Wagon

— 28 de noviembre — Eindhoven, Países Bajos · Effenaar

— Eindhoven, Países Bajos · Effenaar 29 de noviembre — Colonia, Alemania · Carlswerk Victoria

— Colonia, Alemania · Carlswerk Victoria 2 de diciembre — Amberes, Bélgica · De Roma

— Amberes, Bélgica · De Roma 3 de diciembre — Ámsterdam, Países Bajos · Gashouder

— Ámsterdam, Países Bajos · Gashouder 5 de diciembre — Groninga, Países Bajos · De Oosterpoort

— Groninga, Países Bajos · De Oosterpoort 6 de diciembre — Groninga, Países Bajos · De Oosterpoort

— Groninga, Países Bajos · De Oosterpoort 7 de diciembre — Utrecht, Países Bajos · TivoliVredenburg

Las entradas para Barcelona y Madrid salen a la venta general el viernes 13 de junio a las 10:00h en la web oficial de Kingfishr.

El trío que creció a puerta cerrada

Kingfishr llevan activos desde 2022, pero su historia real empieza mucho antes de que nadie les prestara atención fuera de Irlanda. Keogh, McGrath y Fitzgibbon construyeron su sonido en la intimidad de una granja en Tipperary, escribiendo canciones que mezclaban folk irlandés tradicional con la intensidad emocional del indie y los grandes coros de estadio. Sus primeros singles, como Heart in the Water o Vancouver, les ganaron un seguimiento fiel mucho antes de que las listas los descubrieran. Telonearon a Bruce Springsteen, George Ezra, Snow Patrol y Dermot Kennedy, aprendiendo a tocar en grande antes de tener recintos propios que llenar.

Cuando llegó Killeagh en 2025, el salto fue inmediato pero no sorpresivo: el terreno estaba preparado. Halcyon consolidó todo lo que la canción había prometido, y desde entonces cada paso de la banda ha sido un escalón más en una carrera que parece construida para durar. La gira europea de noviembre llega con la banda en el mejor momento de su trayectoria, testando material nuevo y con la energía de quien sabe que los conciertos en sala tienen fecha de caducidad. En Barcelona y Madrid habrá que aprovechar.

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