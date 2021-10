L.A. anuncia gira íntima con un total de nueve fechas

Artista

La banda liderada por Luis Albert Segura ha anunciado su nueva gira Songs and Stories Tour, en la que estrenará un nuevo show en el que hará un recorrido por sus vivencias y referencias a través de canciones y diálogos con el público.

Acompañado por sus guitarras, discos, libros y libretas, mezclará canciones y vivencias en un formato muy íntimo que compartirá con el público y llevará por salas de todo el país.

Al respecto, el artista ha asegurado que «durante el confinamiento del pasado año se me ocurrió abrir por primera vez las puertas de mi casa y realizar una gira virtual donde, en grupos muy reducidos, la gente podía entrar en mi salón y disfrutar de más de una hora de concierto/storytelling, donde la pureza y la transparencia del mismo show eran la premisa principal. Ahora es el momento de llevar mi salón de gira, yo solo, mis canciones, versiones, anécdotas, historias, inspiraciones, etc quedan al descubierto. Ya no es un simple concierto, es un diálogo entre público y artista».

18/11 MADRID – Sala El Sol

19/11 PALENCIA – Universonoro

20/11 LEÓN – Black Bourbon

21/11 GIJÓN – Sala Acapulco

26/11 PONTEVEDRA – Sala Karma

27/11 SANTIAGO DE COMPOSTELA – Eme Music Club

4/12 VALENCIA – ElectroPura

10/12 SANTANDER – Sala Niágara

11/12 BURGOS – Sala La Rua

Grupo de indie pop mallorquín creado en 2004 por el cantante, guitarrista y compositor Luis Alberto Segura. Su estilo internacional, con reminiscencias de The Shins, Dead Cab For Cutie o Arcade Fire, pronto atrajo la atención de importantes compañías discográficas. Segura finalmente decidió firmar con Universal Music y en 2009 editó su álbum debut Heavenly Hell. Para sus dos siguientes discos, SLNT (2012) y Dualize (2013), Segura eligió trabajar en Oregon junto al músico y productor norteamericano Richard Swift. Después de grabar otro disco más en Estados Unidos, From The City To The Ocean Side (2015), Segura regresó a Mallorca para renovar su propuesta y su sonido con King of Beast (2017). En 2018 Segura anunció el receso indefinido de L.A. y su intención de continuar como solista, antes de anunciar reunión y nuevo disco en 2020 con Evergreen Oak.

