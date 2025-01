La magia de Bright Eyes llegará también a la Sala Apolo de Barcelona

Bright Eyes, la icónica banda liderada por Conor Oberst, ha anunciado un esperado concierto en Barcelona el próximo 9 de julio en la Sala Apolo. Este evento forma parte de su gira europea, donde presentarán su último álbum Five Dice, All Threes. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 24 de enero a las 11h en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El grupo, compuesto por Conor Oberst, Mike Mogis y Nate Walcott, ha sido una de las bandas más influyentes de su género durante casi tres décadas. Su reciente disco, Five Dice, All Threes, lanzado a través de Dead Oceans, es su décimo trabajo de estudio e incluye colaboraciones con artistas de renombre como Cat Power, Matt Berninger de The National y Alex Orange Drink de The So So Glos.

Autoproducido y grabado en el estudio de Mike y Conor, ARC, en Omaha, Nebraska, Five Dice, All Threes es un disco de una intensidad y ternura poco comunes. Las nuevas canciones destilan una emoción visceral como nada que hayan intentado antes. Conor siempre ha cantado con una voz que transmite una sensación de gravedad a vida o muerte.

Este concierto en Barcelona no solo será una oportunidad para disfrutar de su música en vivo, sino también para experimentar la evolución de una banda que ha sabido mantenerse relevante a lo largo de los años. Además, Bright Eyes también estará presente en el festival Mad Cool, lo que promete ser un verano inolvidable para sus fans.

Bright Eyes ha dejado una marca imborrable en la música desde su formación en 1995. Con una discografía que abarca diez álbumes de estudio, la banda ha explorado diversos géneros y estilos, desde el folk hasta el indie rock. Su álbum debut, A Collection of Songs Written and Recorded 1995-1997, mostró el talento precoz de Conor Oberst y sentó las bases para su carrera.

A lo largo de los años, Bright Eyes ha lanzado álbumes aclamados por la crítica como Lifted or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground y I’m Wide Awake, It’s Morning. Estos trabajos no solo consolidaron su reputación, sino que también influyeron a una nueva generación de músicos.

El impacto de Bright Eyes en la cultura pop es innegable, con sus canciones apareciendo en innumerables películas y programas de televisión. Han sido versionadas por artistas como Lorde, The Killers, Mac Miller, Phoebe Bridgers, Jason Mraz y beabadoobee, y sampleadas por raperos como Young Thug y Lil Peep.

