La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) vuelve a Madrid con una cita muy señalada en el calendario: el sábado 28 de noviembre de 2026 la banda burgalesa actuará en el Movistar Arena, nueva fecha dentro de la gira de presentación de su último disco, «San Felices».

El concierto abrirá puertas a las 19:30h, con inicio del show a las 21:00h. Las entradas tendrán un precio único de 42€ (sin gastos de gestión), el mismo tanto para pista como para grada, y saldrán a la venta este martes 14 a las 12:00h del mediodía a través de lamaravillosaorquestadelalcohol.com, baila.fm/es y movistararena.es. Como es habitual en este tipo de recintos, los menores de 14 años solo podrán acceder acompañados de un adulto.

El cartel que acompaña el anuncio, obra de la ilustradora María Bravo, mantiene la estética cálida y costumbrista que ha caracterizado históricamente la imagen de la banda, con una escena protagonizada por una marquesina de autobús y varios guiños visuales a discos y giras anteriores del grupo, incluida una referencia directa a «Alsa Pa Madrid» entre los carteles de fondo.

Por el momento, la banda no ha confirmado más fechas en Madrid dentro de esta gira, aunque recordemos que «San Felices» les ha llevado ya a llenar ocho conciertos consecutivos en La Riviera a principios de 2026, todos con el cartel de sold out.

Una gira que no para de crecer

La Maravillosa Orquesta del Alcohol es un septeto burgalés formado en 2011 que ha construido su carrera fusionando folk, blues, rock & roll y punk con una instrumentación tan característica como su directo, siempre volcado por completo con el público (puedes repasar su trayectoria completa en su ficha de artista en CrazyMinds). Tras foguearse en salas pequeñas y festivales como el Ebrovision o el SanSan, la banda fue escalando progresivamente hasta convertirse en cabeza de cartel habitual de los grandes festivales españoles, con discos como La Primavera del Invierno, Salvavida (de las balas perdidas) o Nuevo Cancionero Burgalés, que en su momento les llevó a llenar la sala La Riviera durante seis noches consecutivas. Su último trabajo, «San Felices» (2025, Universal Music), producido por Carlos Raya y con colaboraciones de Leiva y Repion, marcó su regreso tras un parón de casi dos años desde su despedida en el WiZink Center a finales de 2023.

La gira de presentación de «San Felices» arrancó en Bilbao en noviembre de 2025 y ha ido encadenando fechas agotadas por todo el país, incluidas esas ocho noches en La Riviera de Madrid a principios de 2026. La cita en el Movistar Arena llega, por tanto, como un nuevo salto de aforo dentro de esa misma gira, y confirma que la banda mantiene el mismo respaldo multitudinario que la ha acompañado desde su regreso a los escenarios.

El propio recinto elegido no es un dato menor. El Movistar Arena de Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios de referencia para las grandes citas musicales en la capital. Que La M.O.D.A. haya escogido este escenario para su próxima cita en Madrid confirma el crecimiento sostenido de una banda que ha ido sumando seguidores desde Burgos a lo largo de más de una década de carrera.

Habrá que estar atentos en las próximas semanas a si el grupo amplía la información sobre esta cita o anuncia nuevas fechas dentro de la gira. Por ahora, lo único seguro es que el 28 de noviembre, el Movistar Arena de Madrid vibrará con el folk-rock de La Maravillosa Orquesta del Alcohol.

▶ Movistar Arena, Madrid | 28 de noviembre de 2026 | 42€

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