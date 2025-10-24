La música se moja: Carolina Durante lidera un concierto solidario por Palestina con entradas agotadas

El próximo 14 de diciembre, la sala La Riviera de Madrid será el epicentro de una de las citas más comprometidas del año: un concierto solidario por Palestina encabezado por Carolina Durante, con un cartel que incluye a Amaral, Depresión Sonora, Cariño, Barry B y Los Punsetes. La iniciativa, que busca recaudar fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), agotó todas sus entradas en apenas treinta minutos tras anunciarse por sorpresa en redes sociales.

La respuesta del público ha sido abrumadora, reflejando el poder de convocatoria de estos artistas y el compromiso de la escena indie española con causas humanitarias. Aunque el evento ya cuelga el cartel de “sold out”, se ha habilitado una entrada simbólica “fila 0” para quienes deseen colaborar sin asistir, además de la opción de donar directamente a través de la web de UNRWA.

Este concierto se enmarca en un contexto de creciente movilización cultural frente a la situación en Gaza, donde, a pesar del alto al fuego declarado el 10 de octubre, continúan los ataques. La música, como herramienta de denuncia y solidaridad, vuelve a demostrar que puede ser mucho más que entretenimiento. Y Carolina Durante, con su habitual energía y actitud irreverente, se coloca al frente de esta reivindicación sonora que promete ser histórica.

De Cayetano a Cuatro chavales: el ascenso imparable de Carolina Durante

Desde su formación en Madrid en 2017, Carolina Durante se ha convertido en uno de los referentes indiscutibles del indie rock español. Integrada por Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra), la banda irrumpió con el EP Necromántico, que incluía temas como En verano y La noche de los muertos vivientes. Pero fue en 2018 cuando dieron el gran salto con el single Cayetano, una sátira política que se convirtió en himno generacional y los catapultó al circuito nacional.

Su primer álbum homónimo, Carolina Durante (2019), consolidó su estilo: guitarras afiladas, letras irónicas y una actitud punk-pop que conectó con miles de jóvenes. En 2022 lanzaron Cuatro chavales, un disco más maduro pero igual de contundente, con temas como Famoso en tres calles y Tu nuevo grupo favorito. En 2024, volvieron a sorprender con Elige tu propia aventura, donde experimentan con sonidos más melódicos sin perder su esencia. Además, han colaborado con artistas como Amaia en Perdona (Ahora sí que sí), demostrando su versatilidad y capacidad para trascender géneros.

Con presencia en festivales como Coachella 2026 y Canela Party, y una gira internacional que los ha llevado por Londres, Berlín y París, Carolina Durante no solo ha conquistado España, sino que empieza a dejar huella fuera de nuestras fronteras. Su evolución artística y compromiso social los sitúan como una de las bandas más relevantes y necesarias del panorama actual.

