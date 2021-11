El terremoto de Ginebras pasará por Madrid el próximo 13 de noviembre en La Riviera, concierto que abrirá el grupo Anabel Lee. La típica gira comenzó a finales de septiembre y ya ha visitado más de la mitad de las ciudades previstas, aunque se espera que confirmen aún más fechas. Por ahora, el último concierto de la gira será en marzo de 2022 en Zaragoza.

Raquel, Sandra, Magüi y Juls avisan: “te arrepentirás si no vienes”, y es que las Ginebras no han hecho más que crecer desde que publicaran su EP debut, Dame 10:36 Minutos (2019). Con su primer larga duración, Ya Dormiré Cuando Me Muera (2020), se confirmaron como una de las propuestas más vibrantes y en forma del panorama musical nacional, triunfando en los premios MIN con el premio al Mejor Álbum de Pop y entrando como top 4 en los mejores discos de pop-rock nacional de 2020 de El País.

Además, sus conciertos se han elevado a la categoría de fiesta y aún más con la vuelta a la normalidad. Sin sillas, la celebración del vertiginoso crecimiento de esta joven banda pondrá a La Riviera en pie para bailar al ritmo de su divertidísimo pop de frases pegadizas, sin prejuicios y con mucho ritmo.

En el último año han dejado un single, La Ciudad Huele a Sudor, y varias colaboraciones con grupos como Niña Polaca, Delaporte o interrogación amor para seguir agrandando un nombre en boca de cada vez más gente.

Sobre Ginebras

Ginebras son Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), cuatro chicas con ganas de comerse el mundo que han creado un universo pop propio con tintes de indie nacional y acompañado siempre de letras autobiográficas contadas con mucho humor y con rollito. A finales de 2019 editaron ‘Dame 10:36 Minutos’, su primer EP. Cuatro temas cargados de energía que rápidamente les situaron como una de las bandas imprescindibles de la escena. ‘La Típica Canción’, ‘Todas Mis Ex Tienen Novio’, ‘Fan Emergente’ y su personalísima versión del ‘Con Altura’ son ya clásicos del pop patrio. En septiembre de 2020 lanzan su esperadísimo primer LP, ‘Ya Dormiré Cuando Me Muera’ (Vanana Records), lleno de hits instantáneos. Un disco lleno de diversión, de baile y de color que viene para arrojar luz y buen rollo a raudales y que ha sido destacado en prensa como uno de los mejores discos del año, TOP 4 de lo mejores discos de pop-rock nacional de 2020 según El País.

