Las 5 razones por las que no deberías perderte a Limp Bizkit en Madrid

Algunos regresos se hacen esperar tanto que casi dejan de parecer posibles. El de Limp Bizkit a Madrid es uno de ellos: catorce años después de su última visita, Fred Durst y compañía pisan mañana miércoles, 1 de julio, el escenario del Movistar Arena. No es un concierto cualquiera, es la cita que cierra el círculo para quienes se quedaron sin entrada de Resurrection Fest y la oportunidad de revivir, en formato grande, una de las épocas más intensas del rock de las últimas tres décadas. Aquí van cinco razones por las que esta noche debería estar en tu agenda.

Un regreso que parecía imposible y el nu metal que vuelve a mandar

Catorce años son muchos años. El tiempo suficiente para que toda una generación diera por hecho que no volvería a ver a Limp Bizkit en un escenario español de este tamaño. Pero el nu metal nunca se fue del todo, y en los últimos tiempos ha vuelto a colarse en las listas, en los festivales y en el gusto de oyentes que ni siquiera habían nacido cuando salió Significant Other. Limp Bizkit son, junto a un puñado de bandas, la prueba viva de ese revival: su influencia se nota en el rap-rock y en buena parte del rock alternativo más reciente, de festivales europeos a la nueva ola de grupos que mezclan distorsión y ritmo urbano sin pudor. Este concierto en Madrid llega además como antesala a su paso por Resurrection Fest, el festival que ya os contamos que agotaron en tiempo récord, lo que obligó a sumar esta fecha extra en la capital.

Hay que decirlo también: la banda llega a este escenario sin uno de sus pilares fundacionales. Sam Rivers, bajista y cofundador del grupo, falleció en octubre de 2025, y Limp Bizkit decidió seguir adelante con la gira tal y como estaba prevista. Eso añade una capa de peso emocional a una noche que ya se presentaba como una celebración: la de una banda que sigue en pie, con toda su historia a cuestas.

Fred Durst, Wes Borland y una actitud que no ha envejecido ni un día

Fred Durst sigue siendo Fred Durst: la gorra al revés, el desparpajo y esa manera de no pedir permiso a nadie que definió toda una estética a finales de los noventa. A su lado, Wes Borland aporta la parte más teatral y visual del directo, con su imaginería de disfraces y máscaras que ha convertido cada gira de Limp Bizkit en algo más que un concierto de rock. Para quienes tenían quince años con el grupo sonando en el walkman, este reencuentro es puro viaje en el tiempo. Para los que llegan por primera vez, es la confirmación de que esta banda sigue siendo, ante todo, un espectáculo físico: hecho para gritar, saltar y entregarse al pogo desde el primer acorde.

El repertorio que deja sin aliento: de «Break Stuff» a «Rollin'»

Pocas bandas pueden presumir de un repertorio tan reconocible canción a canción. Significant Other y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water dejaron temas que siguen sonando en cualquier lista de rock de los 2000, y que el miércoles por la noche van a sonar en directo en Madrid. «Break Stuff» sigue siendo el himno definitivo de la rabia adolescente, ahora con regusto a nostalgia. «Rollin'» conserva ese riff que ha sonado en anuncios, películas y videojuegos durante veinticinco años sin perder un ápice de fuerza. Y entre medias, «My Way», «Take a Look Around» o «My Generation» completan un repertorio que pocas bandas de su época pueden igualar sin recurrir al relleno.

P.O.D. y DeathbyRomy, un cartel que es casi un festival

La noche no empieza ni termina con Limp Bizkit. P.O.D., otra de las bandas que lideró la época dorada del nu metal a nivel mundial, calienta el ambiente con un viaje directo a los primeros años 2000. Antes, DeathbyRomy (nombre artístico de Romy Maxine Flores) aporta el contrapunto más actual de la velada: una mezcla de dark pop, trap y texturas electrónicas que funciona como entrada fresca antes de que lleguen las guitarras más pesadas. Es, en la práctica, un mini festival condensado en una sola noche, en la línea de lo que ya vivimos con el paso de la banda por Resurrection Fest.

Movistar Arena, miércoles de espectáculo total

El Movistar Arena es el escenario que esta cita necesitaba: un recinto a la altura de una banda que nunca ha hecho conciertos pequeños. Producción a gran escala, luces y un sonido pensado para llenar cada rincón del recinto. Que sea miércoles no resta nada de expectación, todo lo contrario: después de meses de venta de entradas agotándose por fases, esta noche es la culminación de una espera que muchos fans daban casi por imposible.

Limp Bizkit + P.O.D. + DeathbyRomy — Movistar Arena, Madrid | Miércoles 1 de julio de 2026 | Apertura de puertas 18:00h, concierto a las 21:15h

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