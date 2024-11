Linkin Park anuncia gira mundial 2025 para presentar su nuevo álbum y vocalista

Linkin Park ha anunciado una enorme gira mundial para 2025, pero que por ahora, desafortunadamente, no incluye parada en España. Esta gira marca un emocionante regreso para la banda, que ha estado en pausa desde la trágica pérdida de su vocalista Chester Bennington. Ahora, con Emily Armstrong como nueva vocalista, Linkin Park está listo para conquistar los escenarios una vez más.

El nuevo álbum de la banda, From Zero, se publica mañana, viernes 15 de noviembre, y ya ha generado gran expectación con sencillos como Heavy Is The Crown, The Emptiness Machine, Over Each Other y Casualty. Este disco no solo representa un renacimiento para la banda, sino también un homenaje a su pasado, ya que el título hace referencia a su nombre original, Xero.

La gira comenzará el 31 de enero en la Ciudad de México y recorrerá estadios y arenas en América del Norte, Europa, Asia y América Latina. Entre las paradas más destacadas se encuentran los primeros conciertos en estadios de Tokio y Ciudad de México desde 2017, así como un regreso a Yakarta después de 13 años. Además, la banda hará apariciones en varios festivales importantes, incluyendo Sick New World, I-DAYS y Novarock.

Los fans europeos podrán disfrutar de paradas en Londres, París, Frankfurt, Milán, Hannover y Arnhem, a las que esperamos que pronto se sume alguna ciudad española. Los invitados especiales para esta extensa gira incluyen a Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA y PVRIS.

Mike Shinoda, miembro fundador de Linkin Park, expresó su entusiasmo por la gira, destacando el increíble apoyo de los fans y la energía que la banda está lista para llevar a todo el mundo. Este tour no solo celebra el lanzamiento de From Zero, sino que también marca el comienzo de un nuevo capítulo para la banda, que sigue evolucionando y adaptándose sin olvidar su legado.

Para aquellos interesados en asistir, las entradas para los conciertos en Estados Unidos saldrán a la venta el 21 de noviembre, mientras que las fechas para Europa y el Reino Unido comenzarán el 22 de noviembre. Los miembros del club de fans tendrán acceso a opciones de preventa a partir del 18 de noviembre.

La evolución de Linkin Park: Un viaje musical desde Hybrid Theory hasta hoy

Linkin Park es una banda estadounidense de rock formada en 1996 en Agoura Hills, California. Desde sus inicios, la banda ha sido conocida por su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, incluyendo nu metal, rock alternativo y rap metal.

El álbum debut de Linkin Park, Hybrid Theory, lanzado en 2000, fue un éxito rotundo. Con sencillos icónicos como Crawling, Papercut, In the End y One Step Closer, el álbum alcanzó el puesto número dos en el Billboard 200 y fue certificado con disco de diamante en los Estados Unidos. Este disco no solo catapultó a la banda a la fama internacional, sino que también estableció su reputación como innovadores en la escena musical.

En 2003, Linkin Park lanzó su segundo álbum de estudio, Meteora, que debutó en el número uno del Billboard 200 y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos del año. Canciones como Somewhere I Belong y Numb se convirtieron en himnos para una generación de fans, consolidando aún más el estatus de la banda.

El tercer álbum de estudio de la banda, Minutes to Midnight, lanzado en 2007, mostró una evolución en su sonido, incorporando elementos más melódicos y líricos. Este álbum también debutó en el número uno del Billboard 200 y produjo éxitos como Bleed It Out, Shadow of the Day y What I’ve Done.

En 2010, Linkin Park lanzó A Thousand Suns, un álbum conceptual que exploró temas de guerra, paz y humanidad. Aunque sus ventas iniciales fueron menores en comparación con sus trabajos anteriores, el álbum fue aclamado por su ambición y profundidad lírica.

La banda continuó experimentando con su sonido en álbumes posteriores como Living Things (2012), The Hunting Party (2014) y One More Light (2017). Cada uno de estos discos mostró la capacidad de Linkin Park para reinventarse y adaptarse a las cambiantes tendencias musicales, sin perder su esencia.

La trágica muerte del vocalista Chester Bennington en 2017 fue un duro golpe para la banda y sus fans. Sin embargo, Linkin Park ha continuado su legado, lanzando material inédito y colaboraciones especiales que mantienen viva la memoria de Bennington y la influencia duradera de la banda en la música contemporánea.

