Lionel Richie anuncia cinco conciertos en España con su gira ‘Say Hello To The Hits’

El legendario Lionel Richie ha anunciado su esperada gira europea Say Hello To The Hits, que incluirá cinco conciertos en España en 2025. Conocido por sus melodías suaves y clásicos atemporales, Richie ofrecerá actuaciones electrizantes en A Coruña, Madrid, Murcia, Fuengirola y Cádiz. La gira comenzará el 31 de mayo en Belfast y recorrerá 16 países con un total de 27 shows.

Richie, ganador de premios Grammy, Oscar y Globo de Oro, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Su carrera abarca décadas, produciendo himnos inolvidables como Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World y Easy. Reconocido por su dominio en el escenario y su capacidad para conectar con audiencias de todas las generaciones, sus conciertos son una mezcla de nostalgia y energía.

Las entradas para los conciertos de A Coruña y Madrid estarán a la venta a partir del 25 de octubre a las 10h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios desde 55€. Además, habrá preventas exclusivas los días 23 y 24 de octubre.

Los conciertos de la gira Say Hello To The Hits prometen ser un tributo mágico al legado de Lionel Richie, presentando una nueva producción nunca vista en Reino Unido y Europa. No te pierdas la oportunidad de ver a uno de los más grandes compositores y artistas de la música en vivo. Para más información sobre fechas y entradas, visita lionelrichie.com.