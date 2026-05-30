Nadadora vuelve a los escenarios. El grupo gallego, que cerró su última gira propia en el Teatro Lara de Madrid en febrero de 2013, confirmó recientemente sus primeros conciertos desde entonces: Sound Isidro, Noites do Porto, Atlantic Fest y Prestoso Fest son las cuatro paradas de una gira que llega de la mano de Mañana y siempre (Ernie Records, 2025), su primer disco en quince años. Más fechas, todavía por anunciar, seguirán ampliando una agenda que ya es uno de los regresos más esperados de la escena independiente española.

Quince años es mucho tiempo para cualquier banda, pero para Nadadora el silencio nunca fue abandono: fue pausa. Sara Atán y Gonzalo Abalo comenzaron a tocar de nuevo juntos en Madrid casi por impulso, por el simple placer de compartir canciones, hasta que la necesidad de grabar un disco se impuso sola. A ellos se sumaron Edu Romero, Dani Abalo y Montxo Couselo, y el resultado fue Mañana y siempre, producido por Martí Perarnau IV y grabado por Pablo Pulido: un álbum de indie pop luminoso y cinematográfico que habla de cicatrices, reconstrucción y una fe serena en el futuro. Nada de nostalgia calculada. Todo lo contrario.

Madrid primero: el reencuentro que llevábamos esperando desde 2013

La primera parada de la gira de Nadadora tendrá lugar el 13 de junio en la Sala Copérnico de Madrid, dentro del ciclo Sound Isidro. Será su primer concierto completo en quince años y, para quien haya seguido a la banda desde sus tiempos en Jabalina Música, el momento va a tener el peso específico de esas noches que se recuerdan mucho después de que acaben. No es hipérbole: es que algunas bandas, cuando vuelven de verdad, lo hacen con las canciones intactas y algo nuevo encima. Nadadora parece ser una de ellas.

Después de Madrid, la gira regresa a Galicia. El 3 de julio, la banda actúa en el Garufa Club de A Coruña dentro del festival Noites do Porto, acompañada por Sudden Ray of Hope como soporte. Tocar cerca de casa, para una banda cuya identidad está tan ligada a su tierra y a su idioma (sus canciones alternan el castellano y el gallego con naturalidad), tiene una carga emocional distinta. El 17 de julio llega la cita en el Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa (Praia da Concha), en la décima edición de un festival que este año ha conseguido juntar en cartel a Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante y Los Planetas, entre otros. Nadadora abre el viernes en un escenario que les queda a la medida. Y el verano cierra con Prestoso Fest en Cangas del Narcea, donde actuarán entre el 6 y el 8 de agosto, en el festival asturiano que en esta novena edición reúne también a Él Mató A Un Policía Motorizado, Standstill y Sprints.

Próximos conciertos de Nadadora

13.06 · MADRID (Sound Isidro — Sala Copérnico) · ENTRADAS

(Sound Isidro — Sala Copérnico) · ENTRADAS 03.07 · A CORUÑA (Noites do Porto — Garufa Club) · ENTRADAS

(Noites do Porto — Garufa Club) · ENTRADAS 17.07 · VILAGARCÍA DE AROUSA (Atlantic Fest — Praia da Concha) · ENTRADAS

(Atlantic Fest — Praia da Concha) · ENTRADAS 03.08 · POR CONFIRMAR

06-08.08 · CANGAS DEL NARCEA (Prestoso Fest — Las Barzaniellas) · ENTRADAS

(Prestoso Fest — Las Barzaniellas) · ENTRADAS 08.08 · POR CONFIRMAR

Del frío del mundo a la luz de siempre: quiénes son Nadadora

Nadadora se formó en Galicia a mediados de 2002. Tras dos maquetas y un concurso en el FIB, publicaron en 2004 su primer trabajo, el mini álbum Aventuras dentro de cajas, con Jabalina Música. En 2005 llegó Todo el frío del mundo, su debut como largo, que les abrió las puertas de festivales como Primavera Sound y Contempopranea. Dos años después, Hablaremos del miedo (2007) consolidó su lugar en la primera línea del indie nacional: guitarras reverberadas, voces etéreas de Sara Atán y Gonzalo Abalo, y una sensibilidad melódica que los distinguía de casi todo lo que sonaba entonces. En 2010, ya con Ernie Records, publicaron Luz, Oscuridad, Luz, su tercer álbum y el último antes de su largo paréntesis. Se despidieron de los escenarios en febrero de 2013.

El regreso con Mañana y siempre (2025) no es la vuelta de una banda que ha decidido explotar su legado: es la vuelta de un grupo que tenía algo que decir y encontró la forma de decirlo. El disco, más profundo y cinematográfico que cualquier cosa que hayan publicado antes, conecta directamente con esa voz inconfundible pero desde un lugar más sereno y más consciente. La gira que arranca este junio es la primera oportunidad real de comprobarlo en directo, y hay pocas razones para no estar ahí.

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